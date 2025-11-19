Zubni Matrix koji osvaja svijet - pogledajte o čemu je riječ

Olga Petrović, osnivačica beogradskog health-tech startupa Neofunction, u intervjuu za 'Founder Games', show koji možete pratiti na platformi Voyo,motkrila je kako je nastala njezina ideja, što je motivira i zašto vjeruje da će Neo Pill promijeniti način na koji brinemo o oralnoj higijeni.

Intervju s inovatoricom koja će donijeti olakšanje mnogim pacijentima

Na pitanje što je bila njena osobna motivacija osnivanja Neofunctiona, Petrović kaže da je njen start up nastao kao odgovor na stvarne probleme u dentalnoj praksi: "Pacijenti s fiksnim aparatima imaju četiri puta veći rizik od karijesa jer se tradicionalni alati ne mogu probiti oko bravica. Kao stomatolog to sam gledala svakodnevno. Shvatila sam da, ako želimo pomoći, moramo ići dalje od četkice za zube — i tako je nastao Neo Pill.“

A što je zapravo Neo Pill i koliko je revolucionaran, odgovara njegova izumiteljica: „Neo Pill koristi blagu električnu struju kako bi privukao i uklonio bakterije nakon četkanja — bez trenja, bez vode, bez napora korisnika. Nitko drugi ne rješava bakterijski biofilm na ovaj način, a pogotovo ne kroz prijenosno, neinvazivno rješenje koje traje 30 sekundi.“

Svoju je revolucionarnu ideju, stomatologinja Petrović već imala prilike testirati u praksi, kaže za 'Founder games': „Tinejdžerica s upaljenim desnima i bijelim mrljama oko bravica dobila je Neo Pill na preporuku ortodonta. Nakon par tjedana upala se smanjila, a majka nam je poslala poruku: ‘Ovo je prvi put da se moja kći nasmijala bez da pokrije usta.’ Tada smo shvatili da ovo nije samo uređaj — ovo je alat koji vraća samopouzdanje.“

Istina iza svakog start up-a: 'Usamljenost, odbijanja i nesigurnost stalni su pratitelji'

'Founder games' je revolucionaran regionalni show koji okuplja start up-ove i daje im priliku da se izbore za nagradu od 300 000 eura i put u Silicijsku dolinu. Jedna od natjecateljica, Olga Petrović, osnivačica start up-a Neofunction, u intervjuu za 'Founder games' otkriva što je savladala sudjelovanjem: „Founder Games me natjerao da se suočim s kamerama i javnim nastupima. U početku me bilo strah, ali s vremenom se strah pretvorio u uzbuđenje. Naučila sam pričati našu priču jasnije i samouvjerenije. Nakon direktnog feedbacka žirija shvatili smo da se previše fokusiramo na proizvod, a premalo na biznis. Počeli smo razmišljati kao investitori — ističući tržište, strategiju i rast. To nam je potpuno promijenilo način prezentacije.“

Show joj je dao potrebni zamah prema svome cilju, kako kaže: „Želimo stvoriti prvi pametni ekosustav oralnog zdravlja na svijetu. Neo Pill bi bio tek početak — cilj nam je analizirati slinu u stvarnom vremenu, pratiti bakterije i pružati dnevne zdravstvene uvide.“

U mnoštvu start up-ova, ideja i tehnologije, teško se probiti. Priznaje i sama Petrović, da iza svakog start upa stoji puno muke i znoja: „Emocionalno je iscrpljujuće. Usamljenost, odbijanja i nesigurnost stalni su pratitelji. Najteži dio često je samo — ne odustati.“

