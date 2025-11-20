Znate li koja je razlika između start up-a i pokretanja bilo kojeg drugog posla?

Kada netko započne vlastiti posao,već se uvriježilo da kažemo: vlasnik je startup-a ili osnovao je startup. No, taj pojam je pojam više postao moderan nego što svi ti pokrenuti poslovi opravdavaju njegovo stvarno značenje. I, iako se danas čini lakše no ikad pokrenuti svoj startup, istina je zapravo da je to sve teže. Jer, u tehnološkom boomu, jedino što izdvaja jedan posao među ostalima je - autentičnost. A upravo je to osnovna postavka startupa. Niz takvih osnivača i njihovih ideja imate priliku gledati u jedinstvenom showu 'Founder games' na platformi Voyo. Natječu se i dva Hrvata. A u nastavku teksta se vraćamo na sami početak startupa.

Start up - 'uspon iz ničega'

Riječ start-up (engl. start-up company) označava novoosnovanu tvrtku, najčešće s visokim ambicijama rasta, inovativnim proizvodom ili uslugom te potencijalom za skaliranje izvan lokalnog tržišta. Prema definiciji Stevea Blanka – poznatog američkog poduzetnika i predavača – start-up je „privremena organizacija osmišljena za pronalaženje ponovljivog i skalabilnog poslovnog modela”. Pojam „start-up” u modernom smislu prvi je put zabilježen 1976. u časopisu Forbes („… the unfashionable business of investing in startups in the electronic data processing field”). Prema izvorima, riječ „startup” (ili varijanta „start-up”) je ranije značila „pokretanje čega” ili „uspon iz ničega” (engl. “rise up”).

Bitna razlika između klasičnog malog poduzeća i start-upa je upravo u ambiciji i modelu: dok mali obrt ili lokalna uslužna djelatnost može funkcionirati u okviru poznatog tržišta, start-up traži inovaciju, brzi rast, često vanjsko financiranje te pokušaj promjene ili disruptiranja postojećeg tržišta.

Najuspješniji start up-ovi na svijetu - za sve redom ste čuli i koristite ih

Iako se teško može uprijeti prstom u prvi startap na svijetu, tijekom godina su se isfiltrirale brojne vrlo uspješne start-up kompanije koje su s vremenom prešle u velike, globalne tvrtke. I za sve ste čuli. Sve se bave različitim djelatnostima, ali u njih su uvele novitete. Uber, Airbnb, Spotify pozitivni su primjeri uspješnih startupova. Ali i ostvarenja sna svakog poduzetnika: od ideje do uspješne kompanije.

Moderni oblik startup kompanija najviše je procvao uptavo u Silicijskoj dolini u SAD-u, tijekom 1970-ih i 1980-ih godina.