Zlatni dečki s Kvarnera: Švedski hit o najvećoj pljački u povijesti sniman u Opatiji

donosi nevjerojatnu, ali istinitu priču o najvećoj financijskoj prijevari u povijesti Švedske, a dio njezina glamuroznog svijeta oživljen je upravo na hrvatskoj obali, u Opatiji.

Radnja inspirirana skandalom koji je potresao Švedsku

Četverodijelna miniserija 'Zlatni dečki' temelji se na stvarnim događajima poznatim kao afera Trustor iz kasnih devedesetih. Priča prati Joachima Posenera (Adam Lundgren), koji nakon izlaska iz zatvora želi dokazati svoju vrijednost i izgraditi poslovni imperij. U suradnji sa svojim ekscentričnim rođakom Thomasom Jisanderom (Erik Svedberg-Zelman), osmišljava drzak i potpuno ilegalan plan - preuzeti kontrolu nad velikom švedskom investicijskom tvrtkom koristeći njezina vlastita sredstva.

Kao paravan im služi zagonetni, ali financijski posrnuli britanski aristokrat Lord Moyne, kojeg glumi legendarni Nigel Havers. Zanimljivo je da se Havers za ulogu pripremao i kroz osobnu povijest; njegov otac, ugledni britanski odvjetnik, jednom je prilikom odbio pružiti pravnu pomoć pravom Lordu Moyneu upletenom u skandal.

Opatija kao kulisa za Saint-Tropez

Radnja serije odvija se u devedesetima i vodi gledatelje na putovanje od Stockholma do Londona, Ženeve i mondenog Saint-Tropeza. Upravo je tu Hrvatska odigrala ključnu ulogu. Kako je otkrila producentica Anna Carlsten, zbog logističkih izazova i zgusnutog rasporeda, brojne međunarodne lokacije rekreirane su u Hrvatskoj tijekom deset dana snimanja.

Tako je Opatija sa svojom elegantnom arhitekturom poslužila kao savršena kulisa za francusku rivijeru, a snimanje se, između ostalog, odvijalo i u Ulici Pava Tomašića. Hrvatska je 'odglumila' ne samo Saint-Tropez, već i dijelove Londona, Ženeve, pa čak i Argentine.

Brz tempo, mračni humor i antiheroji

Autori seriju opisuju kao brzu i energičnu dramu o pljački, koja spaja kriminalistički žanr s mračnim humorom i buntovničkim duhom. 'Golden Boys ima vrlo specifičan ton - zabavan je, drzak i dinamičan', izjavila je producentica Carlsten. Glavni scenarist Erik Hultkvist, koji i sam ima iskustva u financijskom sektoru, ističe kako ga je privukla psihologija likova koji su 'istovremeno vrlo inteligentni i vrlo glupi'.

Redatelj Ivica Zubak, poznat po filmu 'A Hustler’s Diary', naglašava kako serija pripada žanru priča o antiherojima, gdje se gledatelji povezuju s likovima unatoč njihovim moralno upitnim postupcima. 'Kada počnete gledati 'Nasljeđe', ne možete odvojiti pogled od likova. Nadam se da ćemo to postići i s ovom serijom', rekao je Zubak.

Seriju 'Zlatni dečki' producirala je ugledna švedska kuća FLX, poznata po Netflixovim uspješnicama 'Quicksand' i 'Love & Anarchy'. Na paltformi Voyo serija 'Zlatni dečki' je dostupna 24 sata nakon svjetske premijere i epizode će izlaziti svake subote, a prva epizoda je već sada dostupna za gledanje.