Od stranice do ekrana – najveći filmski i serijski hitovi iz knjiga na Voyo

Brojne priče koje su nas osvojile na ekranima svoje korijene vuku iz pisanih djela, a streaming platforma Voyo nudi bogat izbor upravo takvih naslova, a danas smo izdvojili samo neke od njih. Danas je savršena prilika da omiljene svjetove doživimo na nov način ili da nas ekranizacija potakne na čitanje.

Regionalni triler koji je osvojio publiku

Jedna od serija koja je privukla ogromnu pažnju je napeti srpski triler 'Deca zla', adaptacija istoimenog bestselera suca Miodraga Majića. Priča počinje dramatičnim ubojstvom političara u njegovoj vili na Dedinju, a u ruci žrtve ostavljen je krvavi zlatnik. Radnja prati beogradskog odvjetnika Nikolu Bobića (Radovan Vujović), koji nevoljko preuzima obranu glavnog osumnjičenog i biva uvučen u opasnu igru laži i korupcije. Rastrgan između moralnih dilema i vlastitih demona, Bobić mora otkriti sežu li korijeni zločina puno dublje od onoga što se čini.

Voyo donosi i pregršt stranih naslova čije su priče potekle s papira, obuhvaćajući različite žanrove i epohe, od povijesnih drama do psiholoških trilera.

Napetost koja ledi krv u žilama

Ljubitelji psiholoških trilera mogu uživati u klasiku 'U krevetu s neprijateljem', snimljenom prema romanu Nancy Price. Film prati bivšu zvijezdu koja pokušava oživjeti karijeru dok je ucjenjivač prisiljava da se suoči s mračnim tajnama iz prošlosti koje prijete njoj i njezinoj kćeri. Ništa manje intrigantan nije ni 'Čovjek iz sjene', politički triler Romana Polanskog nastao prema romanu 'The Ghost' Roberta Harrisa, o piscu koji otkriva smrtonosne tajne dovršavajući memoare bivšeg britanskog premijera.

Za one koji vole kompleksne priče tu je i film 'Sluškinja', inspiriran romanom 'Fingersmith' autorice Sarah Waters. Radnja je vješto premještena iz viktorijanskog Londona u Koreju tridesetih godina prošlog stoljeća i donosi priču punu prijevare i strasti. Tu je i psihološka drama 'Sestre Srpanj i Rujan', adaptacija romana 'Sisters' Daisy Johnson, o složenom odnosu dviju sestara.

Istinite priče koje nadmašuju fikciju

Biografske drame često crpe inspiraciju iz stvarnih života, a Voyo nudi nekoliko sjajnih primjera. 'Dinastija Gucci' vodi nas iza kulisa slavne modne obitelji, otkrivajući priču o ambiciji, glamuru i pohlepi, temeljenu na knjizi 'The House of Gucci' autorice Sare Gay Forden. Film 'Voleći Pabla' pruža uvid u život Pabla Escobara kroz oči njegove ljubavnice, novinarke Virginije Vallejo, prema čijim je memoarima i snimljen.

Ljubitelje povijesti oduševit će 'Čovjek željeznog srca', ekranizacija nagrađivanog romana 'HHhH' Laurenta Bineta. Film napeto prati jednu od najsmjelijih operacija Drugog svjetskog rata - atentat na Reinharda Heydricha, jednog od najokrutnijih nacističkih vođa.

Bezvremenske ljubavne priče

Na Voyo platformi svoje mjesto pronalaze i emotivne priče koje su generacijama osvajale čitatelje. Turska serija 'Dnevnik ljubavi' adaptacija je istoimenog klasičnog romana Reşata Nurija Güntekina. Smještena u dvadesete godine prošlog stoljeća, donosi priču o ljubavi između Feride i Kamrana koja se suočava s brojnim društvenim preprekama i iskušenjima.

Bilo da ste prvo pročitali knjigu ili tek planirate, ekranizacije nude novi pogled na poznate priče. Svjetski dan knjige idealna je prilika da uronite u te svjetove i proslavite snagu pripovijedanja, bez obzira na medij u kojem je ispričana.