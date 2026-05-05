VOYO PREMIJERA: Nova serija oskarovca Danisa Tanovića: 'Frust' donosi priču o osvetniku protiv svoje volje

Ova crna komedija s elementima trilera i društvene satire donosi intrigantnu priču o neuspješnom mladom piscu koji, igrom slučaja, postaje anonimni lokalni heroj i osvetnik, pokrećući lavinu događaja koje više ne može kontrolirati.

Od frustriranog novinara do urbanog mita

U središtu serije 'Frust' je Vedran, kojeg tumači sjajni Deni Mešić, neurotični novinar i pisac u pokušaju čiji je debitantski roman kritika sasvim uništila. Njegov život je slijed frustracija: od posla na portalu gdje ne može privući pozornost kolegice u koju je nesretno zaljubljen, do života s napornim cimerom i sitnog dilera koji terorizira cijelo susjedstvo ispred ulaza u zgradu. Kada jednog dana, spletom okolnosti, slučajno pronađe pištolj koji je diler ispustio, Vedranov život dobiva neočekivan zaokret.

U trenutku kada ga diler suoči zbog nestalog oružja, nešto u Vedranu puca. On povlači okidač i odjednom, neugledni gubitnik postaje heroj iz sjene. Javnost slavi nepoznatog osvetnika koji je, za razliku od nemoćne policije, odlučio uzeti pravdu u svoje ruke. No, budući da ne može otkriti svoj pravi identitet, Vedranova frustracija samo raste.

Foto: RTL

Društvena satira u Tanovićevom stilu

Dok danju radi kao novinar, mit o 'Frustu', kako ga mediji prozovu, raste neslućenom brzinom, a Vedranu stvari sve više izmiču kontroli. Serija, čiji su tvorci Srđan Vuletić i Gábor Krigler, vješto tematizira fenomen antiheroja i medijskih konstrukcija, postavljajući pitanje što je zapravo istina u modernom društvu.

Foto: Voyo

Kroz priču o Vedranovom dvostrukom životu, Tanović, poznat po oštroumnoj društvenoj kritici, istražuje tanku granicu između pravde i zločina te utjecaj koji pojedinac, čak i nehotice, može imati na društvo. Priča o riziku i modernom društvu postaje sve kompleksnija kada se pojave imitatori koji žele preuzeti slavu, a Vedran se nađe pred odlukom hoće li nastaviti svoju tajnu križarsku borbu.

Foto: Voyo

Regionalna glumačka krema i glazba DJ Solomuna

'Frust' je okupio impresivnu regionalnu glumačku ekipu. Uz Denija Mešića, u glavnim ulogama pojavljuju se Dunja Stojanović, Ermin Sijamija, Anđela Jovanović, Milena Radulović i Alban Ukaj. Njihove izvedbe dodatno obogaćuju priču koja je već privukla pozornost na festivalima, uključujući i premijerno prikazivanje na Sarajevo Film Festivalu. Poseban pečat atmosferi serije daje glazba koju potpisuje svjetski poznati DJ Solomun, čiji soundtrack savršeno prati napetost i crni humor radnje. Serija je nastala kao koprodukcija Srbije, Mađarske te Bosne i Hercegovine, u suradnji Telekoma Srbije i produkcijske kuće Firefly.

Foto: Voyo Foto: Voyo

'Frust' je više od obične kriminalističke serije; to je provokativna i zabavna priča koja će gledatelje natjerati na razmišljanje o herojima današnjice i apsurdima društva u kojem živimo. Ne propustite ovu regionalnu hit seriju koja od osmog svibnja kreće s prikazivanjem ekskluzivno na platformi Voyo.