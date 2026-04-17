Tri trenutka Love Islanda koje je internet pretvorio u viralno zlato

Ništa ne ilustrira moć internetske reinterpretacije bolje od slučaja Shaqa Muhammada iz 'Love Island All Stars'. Nakon što je dramatično napustio razgovor uz riječi: 'Mislio sam da smo prijatelji, možda griješim', korisnici TikToka su scenu montirali s prijelaznom glazbom iz tinejdžerske serije 'Hannah Montana'. U trenutku, ispad bijesa odraslog muškarca pretvoren je u komičnu scenu koja ismijava njegovu djetinjastu reakciju. Trend je eksplodirao, a Shaq je postao neslužbena zvijezda Disney kanala, što je i sam priznao nakon izlaska iz vile, komentirajući kako su korisnici bili 'previše kreativni' s njegovom dramom. Ove trenutke možeš pogledati na platformi Voyo u 3. sezoni 'Love Island: All stars'

Ponekad je dovoljan samo jedan razgovor da bi se stvorio viralni trenutak koji će nadživjeti sezonu. Dijalog između natjecatelja Leah i Roba iz američke verzije showa, u kojem ona pita 'Ne mrziš me?', a on odgovara 'Nikad te ne bih mogao mrziti', postao je popularan zvučni zapis na TikToku. Korišten je u više od 35.000 videa, a korisnici ga primjenjuju na vlastite životne situacije, od odnosa s ljubimcima do propalih veza. Ovaj trenutak dostupan je na platformi Voyo u 'Love Island USA', sezona 6, epizoda 8.

Sličnu je sudbinu doživio i razgovor u kojem natjecateljica Huda pokušava objasniti da je majka. Njezina izjava 'Ja sam mama' i zbunjeni odgovor sugovornika 'Mama čega? Psa?' postali su ikonični primjer nesporazuma koji je samostalno prikupio desetke milijuna pregleda i postao predložak za bezbroj šala. Ovi trenuci pokazuju kako internetska zajednica preuzima sadržaj i daje mu potpuno novi kontekst i značenje.

Uključenost obožavatelja ide i dalje od stvaranja humorističnog sadržaja. Gledatelji su shvatili da imaju stvarnu moć utjecati na tijek showa. Putem aplikacija glasaju za svoje favorite, ali na društvenim mrežama organiziraju prave kampanje, analiziraju svaki potez i nerijetko 'kopaju' po prošlosti natjecatelja. Ta razina angažmana ponekad prelazi granice, što je dovelo do toga da su neki natjecatelji izbačeni zbog starih objava na internetu. Producenti su čak morali javno apelirati na gledatelje da budu ljubazni i suzdrže se od govora mržnje.

'Love Island' tako funkcionira na dvije razine: onoj službenoj, koju gledamo na ekranima, i onoj neslužbenoj, koju stvara publika. Ta druga razina, sa svojim memovima, šalama i kritikama, često je zabavnija i iskrenija, pretvarajući reality show u interaktivno iskustvo u kojem je granica između gledatelja i kreatora potpuno izbrisana.

