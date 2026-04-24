Tri priče, jedna tema: Što se dogodi kada se pomaknu granice ljubavi?

Švedska drama 'Threesome', njemačka serija '30 dana požude' i britanski psihološki triler "Par iz susjedstva" na različite, ali jednako provokativne načine, zadiru u živote parova koji odlučuju zakoračiti izvan okvira monogamije, što dovodi do nepredvidivih posljedica.

'Threesome': Jedna noć koja je promijenila sve

U središtu švedske serije 'Threesome', koja u ponedjeljak 27. travnja stiže na platformu Voyo, nalazi se mladi par, Siri (Matilda Källström) i David (Simon Lööf), čija se sedmogodišnja veza čini stabilnom i punom ljubavi. Živeći u Londonu, daleko od doma, njihova se svakodnevica svodi na studij, posao i druženje s prijateljima. Sve se mijenja jedne kišne noći kada, pod utjecajem alkohola, upoznaju karizmatičnu francusku studenticu umjetnosti Camille (Alma Jodorowsky). Ono što započinje kao bezazleni flert brzo eskalira u spontani trojac, odluku koja će iz temelja protresti njihov odnos.

Serija, koju je režirala i napisala Lisa Linnertorp, maestralno istražuje emocionalne posljedice te noći. Umjesto da se fokusira na sam čin, radnja zaranja duboko u osjećaje ljubomore, krivnje, nesigurnosti i žaljenja koji izranjaju na površinu. Siri, iako je i sama sudjelovala, postaje opsjednuta idejom da je David spavao s drugom ženom te svu svoju nesigurnost i krivnju projicira na njega. Njezini postupci, koji uključuju emocionalno udaljavanje i upuštanje u aferu s baletanom Johnom (Lucien Laviscount), postaju autodestruktivni mehanizam za suočavanje s činom koji ne može poništiti. Kroz osam kratkih epizoda, 'Threesome' postavlja bolno pitanje: može li ljubav preživjeti kada se povjerenje slomi na tako intiman način?

Eksperimenti s otvorenim vezama i opasnosti iz susjedstva

Dok 'Threesome' istražuje posljedice jedne impulzivne odluke, druge serije bave se sličnim temama kroz drugačije žanrovske okvire. Njemačka serija '30 dana požude' donosi priču o Freddy i Zenu, paru koji je zajedno od srednje škole. Približavajući se tridesetima, odlučuju se na hrabar društveni eksperiment: otvaraju svoju vezu na trideset dana, s pravilom da mogu spavati s kim god žele, ali bez dijeljenja detalja. Serija prati njihove često nespretne i bizarne pokušaje snalaženja u svijetu spojeva, istražujući kako takav dogovor utječe na njihovu intimu i hoće li ih na kraju zbližiti ili trajno udaljiti.

S druge strane, britanski psihološki triler 'Par iz susjedstva' prikazuje mračniju stranu želje i prevare. Temeljena na nizozemskom hitu 'Nieuwe Buren', serija prati Evie (Eleanor Tomlinson) i Petea (Alfred Enoch), par koji se nakon osobne traume seli u novo susjedstvo. Ondje se sprijateljuju s privlačnim i slobodoumnim susjedima, policajcem Dannyjem (Sam Heughan) i instruktoricom joge Beckom (Jessica De Gouw). Prijateljstvo ubrzo prelazi granice, a noć strasti između Evie i Dannyja pokreće lavinu laži, opsesije i opasnih posljedica koje prijete uništenjem oba para.

Bilo da se radi o impulzivnoj odluci, planiranom eksperimentu ili postepenom prepuštanju iskušenju, sve tri serije zadiru u intimne strahove i fantazije dugogodišnjih parova. One nude intrigantan i provokativan pogled na krhkost ljubavi u 21. stoljeću, postavljajući pitanje jesu li tradicionalne granice odnosa održive u svijetu koji neprestano nudi nova iskušenja.