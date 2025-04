Trenutak koji nikoga ne može ostaviti ravnodušnim - Franjo smogao snagu i podijelio svoju bol 

U “Braku na prvu”, svaki tjedan nosi novi izazov, ali i priliku za istinsko upoznavanje. Tjedan upoznavanja, iako naizgled jednostavan, otvara najdublje i najosobnije dijelove parova. To su rane koje, kako se pokazuje, ne stare i ne zacjeljuju, rane koje vrijeme ne liječi – ali se u pravom trenutku i uz pravu osobu, možda mogu podijeliti. Upravo je to učinio Franjo – i time dirnuo mnoge. Možda je upravo to za njega bio korak prema nekoj vrsti iscjeljenja – ne zaborava, ne prestanka boli, ali korak prema prihvaćanju.

Franjo o svojoj traumi: 'Ja nisam izašao jači, ja sam izašao puno slabiji'

“Ovo je tjedan kojeg sam se najviše i bojao. Jer već sam u prijašnjim razgovorima s ekspertima istaknuo tu situaciju i rekao da je to nešto o čemu ne bih volio govoriti”, započeo je emotivno Franjo. No, unatoč strahu i težini, smogao je snage. Da se prisjeti, da izgovori, da napiše. Da podijeli bol koja ga je obilježila. “To je velika trauma. I veliki šok i tuga za cijelu obitelj. I svi smo od tog trenutka druge osobe.”

Kristina, njegova supruga, osjetila je svu dubinu tog trenutka. Nije uspjela sakriti emocije – suze su same potekle. Znala je da upravo gleda čovjeka koji se izložio, ogolio i otvorio – pred njom, pred kamerama, pred sobom samim.

“Neki kažu da iz svake boli izađeš jači. Ja nisam izašao jači, ja sam izašao puno slabiji”, kaže Franjo. Kristina priznaje da nije išla na bolne teme. Iako i ona nosi svoje životno iskustvo, odlučila je podijeliti ga u drukčijem tonu. “Ja nisam bila toliko hrabra pred kamerama”, iskreno je rekla. No, ono što je podijelila sa suprugom – bilo je iskreno i važno.

