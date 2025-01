Britanski show The Traitors: Tajne, obmane i uzbuđenja koja ruše rekorde gledanosti

Što je zajedničko dvorcu, parnoj lokomotivi, čaju i keksima, baršunu, prijevari, napetosti, viteškom stolu i uglađenim tapetama? Britanski game show The Traitors UK , koji ruši rekorde gledanosti.

Scenografija dostojna romana Agathe Christie

Treća sezona napetog, uzbudljivog game showa The Traitors UK startala je u Velikoj Britaniji i za ekran prikovala 5 milijuna gledatelja. Pitate se zašto. Jer je igra prepuna misterija i adrenalina, a produkcija je naprosto impresivna. Parna lokomotiva kojom natjecatelji putuju u i škotski dvorac gdje se igra odvija, kao da vas vozi ravno u roman Agathe Christie. Dok vam scene zelenog krajolika miluju oči, 22 natjecatelja stiže u očaravajući dvorac Ardross iz 19. stoljeća. I baš kako i zamišljate jednu srednjovjekovnu priču, ovdje se ona i ostvaruje: dugi mračni hodnici savršeni za noćno „ubijanje“ natjecatelja, kristalni lusteri, baršunaste fotelje, kukuljice koje skrivaju identitet natjecatelja, okrugli viteški stol, zlatom optočeni namještaj i, neizostavni, britanski čaj.



Pravila igre: Tko će nadmudriti koga?

The Traitors je igra u kojoj se 22 sudionika natječe za novčanu nagradu od najviše 120 tisuća funti. Natjecatelji su podijeljeni na takozvane vjerne, a troje među njima su izdajice. Cilj igre je da prokažu jedni druge. Tko ostane zadnji, osvaja novac. Koliko novca? Također ovisi o natjecateljima, jer ga prikupljaju timskim radom u raznim izazovima.

Psihološka igra koja izaziva napetost

Igra je to obmane, manipulacije, strategije. I taman kad pomisle da su nadmudrili igru, produkcija igrače vraća u rakov korak. Osim glavnog motiva, koji je, naravno, novac, i odrasli zažele ponovno biti djeca, pa je format game showa, polučio ogroman uspjeh među domaćom publikom. Natjecatelji dobivaju priliku biti ono što inače nisu. A njihove im prave profesije – od policajaca do glumaca – mogu pomoći da duže ostanu u igri. Iako manipuliraju i lažno se predstavljaju, zanimljivo, do razmirica među igračima dolazi kad shvate da su obmanuti. Pa bi se možda trebali prisjetiti i igre Čovječe, ne ljuti se.

Tko može prozreti laž ili istinu? Tko je vjerni a tko izdajica? Tko je najbolji manipulator, pogledajte u game showu The Traitors na Voyu.

