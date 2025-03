Filip Lipnik otkriva tajnu savršenog koktela i priznaje: 'Onaj prvi nikad nije dobar'

Filip Lipnik se miksologijom bavi 24 godine. Dugogodišnje iskustvo, znanje, trud i energija koju je uložio u miksologiju, daje mu kredibilitet za savršenog člana žirija u natjecanju za najboljeg miksologa - Cocktail Mastera.

Majstorstvo se postiže korak po korak: 'Prvi koktel nikada nije dobar'

Još kao 19-godišnjaka, Lipnika je miksologija očarala. Tada je koktel scena u Hrvatskoj još bila pomalo sramežljiva i neprepoznata.

“U kafiću sam radio. Dečki su došli raditi event koktela. To me očaralo. Bio sam oko njih. Molio sam da im nosim samo led, bilo što, samo da budem povezan s njima. Oni su u to vrijeme bili malo onako neprijateljski raspoloženi prema meni. Pa sam shvatio da od njih neću imati ništa, nego sam počeo sam istraživati. Jer u to vrijeme još nije bilo ni škola, ni interneta“, prisjeća se Lipnik svojih početaka. I toga da mu je prvi koktel bio – loš.

“Pa nikada nije dobar prvi koktel. Ali, nakon par receptura smo dobili neku dobru kombinaciju okusa i mirisa.“ Miksologiju smatra pozivom, a ne poslom. A otkrio je i tajnu savršenog koktela.

Tri važne stvari za savršeni koktel:

Izgled koji nas prvo privuče, miris koji nam daje njuh, i onda idemo na okus. Kada smo sva tri segmenta pogodili, možemo reći da smo dobili stvarno savršen koktel. A onda tome dodate i inspiraciju – i dobivate umjetnost u čaši. Lipnika inspirira – život.

“Ono što je meni bilo lijepo, i što je mene očaralo. U okusima sladoleda, kolača i ostalog, jer ja volim dosta slatke koktele raditi. Tako da imam neku varijaciju na bubi sladoled, na pitu od jabuke. Volim kad napravim koktel, da ima priču, da nije samo koktel koji sam donio ispred vas, nego da vam ispričam neku priču koja će i vas očarati i vi ćete tražiti te neke okuse djetinjstva.“

Danas su kokteli sinonim elegancije...

“Kada sam počinjao, to je bio show. Bilo je važno da pušemo vatru, bacamo boce, skidamo se bez majica. Nije koktel dolazio do izražaja. To svi znaju. Dobio bi onu slamku gore, dvije naranče i to je sve“, nije bio važan koktel, prepričava Lipnik. No, sada je riječ o umjetnosti: “Danas smo to sve jako promijenili. Danas je to sve jako elegantno i danas izmišljamo svoje koktele. Prije smo se držali recepata. Tako da ne radimo više show, nego radimo ugošćavanje.“

Pet Lipnikovih zlatnih pravila za uspješnog miksologa:

Ne odustajati.

Manje je više.

Dati sto posto od sebe.

Ne očekivati ništa na brzinu. Učiti i trajati desetljećima u poslu, odnosno pozivu.

Dok god radi, barmen mora biti dvije stvari: profesionalan i ponizan. Profesionalan mora biti uvijek. A ponizan jer će tako najbolje učiti.

Hoće li barmeni Cocktail Mastera slijediti trendove vrhunske koktel scene u svojim kreacijama?

U trendu su kiselo-slatki kokteli, a kuhinja je dosta ušla u današnju koktel scenu, govori Lipnik, koji od natjecatelja u Cocktail Masteru očekuje jako puno. Jer bez obzira na koktel, i dalje mu je najvažniji sam barmen i njegovo ponašanje. Kod sto kandidata iz pet zemalja, ocjenjuje i ponašanje, prezentaciju, uslužnost, osim, naravno – mirisnog i ukusnog koktela.

Što su pripremili vrsni barmeni iz cijele regije, pogledajte odmah u epizodama Cocktail Mastera na platformi Voyo!

