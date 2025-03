Sto najboljih barmena regije krenulo u borbu za nagradu od 30 tisuća eura: 'To nije posao, to je poziv'

Zagreb, Skopje, Ljubljana, Beograd i Sarajevo domaćini su uzbudljive borbe u kojoj iskusni i neiskusni barmeni odmjeravaju snage. Prijatelji, kolege, pa čak i bivši i sadašnji učenici i njihova nastavnica, šef i njegov zaposlenik, rođaci - svi su spremni na izazov koji ne poznaje granice.

Jednostavna pravila – težak zadatak: 'Tresao sam se u sebi kao list'

Pravila Cocktail Mastera su jednostavna, ali zahtjevna: svaki natjecatelj mora pripremiti tri koktela u samo 15 minuta. Jedan sastojak je zadan, a pet biraju sami.

“Ne mogu opisati. Tresao sam se u sebi kao list. Ja se samo nadam da će to biti dovoljno za prolazak dalje.”, uzbuđen je Tomislav Stančić iz Šibenika, koji je svoju inovaciju nazvao Simply the best. Hoće li i žiri ocijeniti koktel najboljim, kako mu samo ime kaže?

U natjecanju za najboljeg Cocktail Mastera među najboljima, iskustvo ne garantira prolaz – ocjenjuju se vještine, kreativnost, originalnost, okus, prezentacija i preciznost. Traljavost barmena može stajati plasmana.

Leon je zvijezda u usponu miksologije: 'Malo sam čak ljubomoran na njega'

Učenik Ugostiteljsko-turističkog učilišta, Leon Švec (18), je oduševio stručni žiri svojim inovativnim koktelom inspiriranim poznatim desertom – Creme bruleeom.

“Imaš već sada jako dobro istančano nepce.”, zadivljen je Filip Lipnik, vrhunski miksolog iz stručnog žirija.

“Malo sam čak ljubomoran na njega. Moje prvo natjecanje, ja sam se tresao. Kad vidim njega u tim godinama kako radi... Ako samo nastavi tako, to će biti top barmen, top kolega i ja ću i nakon deset, dvadeset godina moći učiniti od njega.”, divi se Leonu iskusni 35-godišnji barmen Tomislav Stančić.

Na Leona je ponosna i njegova mentorica i nastavnica, Svjetlana Jelić Večenaj, koja se također u Cocktail Masteru predstavlja originalnim koktelom Pizza time. Nastavnica je sa 30 godina iskustva na Ugostiteljsko-turističkom učilištu: “To nije posao, to je poziv.” Još uvijek ima pokoju lekciju za mlade, ali i starije kolege: “U test ste ubacili što konobar treba imati od opreme. Moj je odgovor sanitarna knjižica. Ja bez nje ne idem na posao, pa ni na natjecanje.“ Tijana Klajn iz stručnog žirija je oduševljena: “Zapravo jedna profesorica daje pravi primjer svojim učenicima.“

Pet gradova, četiri najbolja barmena - 20 finalista ide u Zagreb

U svakoj od pet prijestolnica, petero najboljih barmena prolazi dalje. Troje ide direktno u veliko finale u Zagrebu, dok dvoje dobiva još jednu priliku kroz tzv. „putnu rundu“. Na kraju, dvadeset finalista ima priliku osvojiti titulu Cocktail Mastera i glavnu nagradu od 30 tisuća eura, pod budnim okom tročlanog žirija sastavljenog od vrhunskih miksologa: Tijane Klajn, Filipa Lipnika i Marija Majcena.

