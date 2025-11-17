Tko su dvojica Hrvata koji se natječu za 300 000 eura?

Bruno Oršanić i Nevio Burić - to su dvojica Hrvata koji se u međunarodnom showu 'Founder games' kojeg možete pratiti na Voyo, natječu za nagradu od 300 000 eura i priliku koju svi sanjaju - onu u Silicijskoj dolini. Bruno i Nevio su svoje ideje već pretočili u posao. Pogledajte čime se bave njihovi start up-ovi.

Start up koji će djeci omogućiti kvalitetnije slobodno vrijeme

Jeste li čuli za Daidream? Ako još niste, sigurno ćete uskoro. Njegov je suosnivač Nevio Burić: "Naša je ideja pretvoriti vrijeme koje djeca provode pred ekranom u nešto svrsishodnije i usmjereno na mentalno zdravlje."

Bruno Oršanić je glavni prompt inženjer u start upu Lexi: "Naš je AI obučen na 10 godina iskustva u marketingu i tekstova korisničke podrške."

I Nevio i Bruno pred sobom u showu 'Founder games' imaju niz izazova koje moraju uspješno savladati kako bi ušli u finalnu borbu. Konkurencija im je dvadesetero kandidata iz cijele regije i šire. Tko je spretniji, sretniji, tko ima više vještina i znanja, tko će doći do velikog finala i prilike da zaradi 300 000 eura i put u Silicijsku dolinu - pratite od ponedjeljka do petka u jedinstvenom showu 'Founder games' samo na platformi Voyo.