Tko je glavni zavodnik na 'Farmi': 'A da nisam Hugh Hefner?'

Iman i David su prenoćili u istom krevetu. Uz jutarnju kavu, Darko i David prepričavaju kako je do toga došlo. Davidu se Iman jako sviđa. No, otkriva Darku da nije jedini koji gaji simpatije prema nekom na “Farmi”.

Foto: Voyo

Romanse na "Farmi"?

“Je li bilo što više?”, zanima Darka. “Danas ne”, odgovara mu David. “Nisi provjerio”, čudi se Darko. “Malo sam iznenađen jer nije bilo nikakvih naznaka, ali lijepo je. Nema ništa negativno. E, sad, jesu li to simpatije, ili je samo avantura, to ćemo vidjeti”, komentira Darko. S druge strane imanja, i djevojke raspravljaju o prošloj noći. “A kako to da je on došao spavati tu kod nas?”, zanima Manju. “Mi smo pričali. Ja sam prva zaspala. Vjerojatno se i on samo ugasio”, objašnjava Iman.

Foto: Voyo

“Tebi nije problem spavati samome?”, zanima Davida kako Darko misli provoditi noći na ”Farmi”, ali mu i otkriva tko možda gaji neke simpatije prema njemu: “Sviđaš se ti dvije, a možda čak i tri djevojke. Znam iz povjerljivih izvora.” “A da nisam Hugh Hefner?”, šali se Darko.

Foto: Voyo

Tko koga simpatizira na “Farmi”, otkrijte odmah na platformi Voyo, čak tjedan dana prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do petka, “Farmu” pratite u 20.15 na RTL-u!