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Svjetski dan Štrumpfova: Zašto su mala plava bića i nakon 60 godina globalni fenomen

Svjetski dan Štrumpfova: Zašto su mala plava bića i nakon 60 godina globalni fenomen
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Foto: Peyo Company

Svake godine, subotom najbližom 25. lipnju, svijet se oboji u plavo. Slavi se Svjetski dan Štrumpfova, posvećen sićušnim bićima s bijelim kapicama na rođendan njihova tvorca, belgijskog crtača Pierrea 'Peyoa' Culliforda.

26.6.2026.
21:53
Hot.hr
Peyo Company
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Od slučajnog 'štrumpfa' do slave

Priča je započela slučajno 1958. godine. Peyo ih je stvorio kao sporedne likove u stripu 'Johan i Pirlouit'. Sićušni plavi patuljci, visoki tri jabuke, koji žive u kućicama od gljiva, odmah su osvojili čitatelje i već iduće godine dobili vlastiti strip. Čak je i njihovo ime nastalo spontano. Tijekom ručka, Peyo, ne mogavši se sjetiti riječi za sol, zamolio je prijatelja da mu doda 'schtroumpf'. Ta je anegdota stvorila jedinstveni štrumpfovski jezik, ključan dio njihova identiteta.

Svjetski dan Štrumpfova: Zašto su mala plava bića i nakon 60 godina globalni fenomen
Foto: Peyo Company

Plava invazija na male ekrane

Iako su bili europska senzacija, put do svjetske slave popločala im je televizija. Prekretnica se dogodila osamdesetih, kada je produkcijska kuća Hanna-Barbera pokrenula animiranu seriju koja se emitirala od 1981. do 1989. godine. Postali su nezaobilazan dio subotnjih jutarnjih programa, a idiličan život u Štrumpf Selu, mudrost Papa Štrumpfa i vječni pokušaji zlog Gargamela da ih uhvati, ušli su u domove milijuna i postali dio kolektivnog sjećanja.

Svjetski dan Štrumpfova: Zašto su mala plava bića i nakon 60 godina globalni fenomen
Foto: Peyo Company

Tajna je u jednostavnosti i boji

Što ih čini toliko voljenima? Dio odgovora leži u dizajnu. Nadahnut Disneyem, Peyo je likove stvarao koristeći oble, meke linije, dajući im prijateljski izgled. Njihova najprepoznatljivija osobina, plava boja, bila je genijalan potez Peyove supruge Nine. Odabrala je plavu, boju koja se globalno povezuje sa smirenošću i povjerenjem. Ta vizualna privlačnost spojena je sa snažnom porukom. Štrumpfovi žive u utopijskoj zajednici koja cijeni prijateljstvo, suradnju i sklad s prirodom. Svaki Štrumpf ima izraženu osobnost, od Lumena do Mrguda, što svima omogućuje da se poistovjete s nekim. Njihov svijet je bijeg od kompleksnosti, slavlje jednostavnijeg života.

Svjetski dan Štrumpfova: Zašto su mala plava bića i nakon 60 godina globalni fenomen
Foto: Peyo Company

Dan kada svijet postane plav

Globalna naklonost slavi se svake godine. Prvi službeni Svjetski dan Štrumpfova održan je 2011. kao promocija filma. Događaj je bio golem uspjeh, a obožavatelji su postavili Guinnessov rekord za najveće okupljanje ljudi odjevenih u Štrumpfove. Tradicija se nastavila kreativnim proslavama. Španjolski grad Júzcar obojen je u plavo, plavi cvjetovi prekrivali su moskovski park Gorki, a australski Surfers Paradise postao je 'Smurfers Paradise'. To je dokaz njihove sposobnosti da nadahnu radost.

Svjetski dan Štrumpfova: Zašto su mala plava bića i nakon 60 godina globalni fenomen
Foto: Peyo Company

 

Animiranu seriju Štrumpfova u modernoj, ali i staroj verziji, gledaj na platformi Voyo na KIDS profilu.

VoyoVoyo Za DjecuštrumpfoviCrtić
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