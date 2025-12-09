Sretan 67. rođendan, Štrumpfovi! Otkrivamo kako je sve počelo

I mali i veliki, u njima već gotovo sedam desetljeća uživaju svi. Štrumpfovi su u hipu postali svjetski fenomen i malo tko nije čuo za njih. Nastali su u stripu i pukom slučajnošću, voljom publike, postali slavni. Novinarka Irena Pirjać odštrumpfala je u Belgiju, dom malih plavih šumskih bića i doznala sve što ste oduvijek željeli znati o crtiću kojeg možete gledati na platformi Voyo.

U specijalnom izdanju podcasta Kamera, akcija, Voyo! donosimo ekskluzivni intervju s Veronique Culliford, kćeri originalnog crtača Štrumpfova, kao i s piscima serije.

Kako je 'štrumpf' zamijenio soljenku

Priča o Štrumpfovima nije započela u čarobnoj šumi, već u jednom stripu u belgijskim novinama. Mladi crtač Pierre Culliford Peyo nacrtao je misteriozno biće koje se jako svidjelo uredniku novina. Onda je nacrtao još jedno, pa još jedno, a koliko ih danas ima, teško da itko može izbrojati. Bezimena bića ubrzo su dobila svoj naziv, otkriva kćer orgiginalnog crtača, Veronique Culliford, u ekskluzivnom intervju podcasta Kamera, akcija, Voyo!

Sve je počelo jednim naizgled običnim ručkom. Crtač Pierre Culliford, poznatiji kao Peyo, sjedio je sa svojim prijateljem Franquinom. U jednom trenutku, Peyo je htio zamoliti prijatelja da mu doda soljenku, no nikako se nije mogao sjetiti prave riječi.

„U tom trenutku, umjesto da kaže 'sol', iz njega je izašlo: 'Dodaj mi... štrumpfa!'“, prisjeća se kroz smijeh njegova kći Veronique. Njegov je prijatelj odmah je prihvatio igru i odgovorio: „Evo ti štrumpf, a kad ga 'odštrumpfaš', 'prištrumpfaj' mi ga natrag.“

Taj je trenutak bio sudbonosan. Ostatak ručka proveli su 'štrumpfajući' sve što im je palo na pamet, stvarajući temelje za potpuno novi, jedinstveni jezik. Peyo je, shvativši da je nabasao na nešto posebno, odmah u svoju bilježnicu zapisao riječ „štrumpf“. Nije ni slutio da je upravo zapisao ime budućeg globalnog fenomena.

Svaki Štrumpf je osoba iz susjedstva

Iako svi Štrumpfovi (osim Pape Štrumpfa) izgledaju gotovo identično, Peyo im je podario jedinstvene i prepoznatljive osobnosti. Inspiraciju nije tražio u dalekim svjetovima, već u ljudima oko sebe.

„Moj otac je bio nevjerojatan promatrač“, kaže Veronique. „Promatrao je ljude na ulici, u obitelji, na televiziji. U svakom od Štrumpfova zapravo se krije arhetip neke ljudske osobine – Mrgud, Lumen, Hrga, Vicko... Zato se svatko od nas može poistovjetiti s barem jednim od njih. To je genijalnost njegova stvaralaštva.“

Štrumpfeta je stvarna osoba

Prva dama štrumpfovskog sela, Štrumpfeta, također ima posebnu priču. Kada je Peyo odlučio uvesti ženski lik, inspiraciju je pronašao u vlastitom domu – u svojoj kćeri Veronique.

„Bila sam djevojčica, a otac me često promatrao i crtao skice dok sam se igrala. Proučavao je kako se djevojčica kreće, kako se igra s kosom, kako se ponaša. Ti moji pokreti i dječja zaigranost poslužili su mu kao temelj za stvaranje Štrumpfete“, otkrila je.

Otkrivamo zašto su Štrumpfovi plavi

Jedno od najčešćih pitanja jest zašto su Štrumpfovi plavi. Odgovor leži u obiteljskoj suradnji i procesu eliminacije. Peyova supruga bila je zadužena za bojenje njegovih stripova i suočila se s velikim izazovom – koju boju odabrati za malene šumske patuljke?

„Zelena i smeđa nisu dolazile u obzir jer bi se stopili s prirodom, s lišćem i drvećem“, objašnjava Veronique. „Crvena je bila previše agresivna, žuta je djelovala nekako tužno, a ljudske boje kože nisu imale smisla za takva bića. Na kraju je mama, nakon što je iscrpila sve mogućnosti, jednostavno predložila: 'Zašto ne plava?'“

Plava boja neba pokazala se kao savršen izbor. Bila je ugodna oku, isticala se u šumskom okruženju i dala im je onaj čarobni, nestvarni izgled po kojem su danas poznati u cijelom svijetu.

Što su još sve otkrili o voljenim Štrumpfovima, pogledajte odmah u podcastu Kamera, akcija, Voyo! na YouTubeu i platfromi Voyo.