Skandinavski val na Voyo: Vrhunske Viaplay serije koje ne smijete propustiti

Dok su neki hitovi već dostupni, svibanj donosi niz iščekivanih premijera koje će vas sigurno prikovati za ekrane.

Naslovi koji su već osvojili publiku

Među serijama koje već možete pronaći na Voyo ističu se tri švedska naslova različitih žanrova. Dramska serija 'Zlatni dečki', čiji su dijelovi snimani i u Opatiji, vodi nas u svijet trojice problematičnih bogataša čiji se životi isprepliću na neočekivane načine. Za ljubitelje kriminalističkog žanra tu je 'Mafija', serija inspirirana stvarnim događajima koja prati transformaciju Švedske tijekom devedesetih godina. Priča se vrti oko uspona gangstera Radovana 'Jakova' Jakovica i uporne policajke Gunn Thörngren, koja uviđa kako će krijumčarenje cigareta postati temelj organiziranog kriminala, dok se istovremeno bori sa sustavom koji ne shvaća ozbiljnost prijetnje. Ponudu zaokružuje provokativna serija 'Threesome', koja istražuje odnos mladog para čija se veza nađe na kušnji nakon jedne noći koja sve mijenja. Uz ovu ponudu potražite i seriju 'Došljaci iz prošlosti', svijet u kojem se ljudi iz davnih povijesnih razdoblja neobjašnjivo pojavljuju u suvremenoj Norveškoj.

Premijere koje nestrpljivo iščekujemo

Svibanj je mjesec rezerviran za premijere koje donose još više uzbuđenja. Od borbe protiv ekstremizma do priča o medijskim mogulima, novi naslovi obećavaju vrhunsku produkciju i intrigantne zaplete.

Furia: Napetost do krajnjih granica

Norveški triler 'Furia', koji na Voyo stiže 9. svibnja, serija je koja će vas držati na rubu sjedala. Radnja prati Asgeira, agenta specijalnih postrojbi koji se s kćeri skriva od ruske mafije u idiličnom norveškom gradiću. No, mir ne traje dugo. Ubrzo se upliće u mrežu desničarskog ekstremizma kada otkrije da je Ragna, naizgled obična kuharica, zapravo policajka na tajnom zadatku infiltrirana u terorističku ćeliju s paneuropskim ambicijama. Serija se hrabro hvata ukoštac s bolnom temom terorizma, povlačeći paralele sa stvarnim događajima koji su potresli Norvešku, te postavlja pitanje koliko daleko je netko spreman ići kako bi sačuvao svoj tajni identitet i spriječio katastrofu.

Avangarda: Švedski odgovor na 'Nasljeđe'

15. svibnja premijerno se prikazuje 'Avangarda', biografska drama o vizionaru i medijskom mogulu Janu Stenbecku. Seriju mnogi uspoređuju s globalnim hitom 'Nasljeđe', no ona donosi jedinstveni nordijski pristup priči o moći, ambiciji i osobnoj žrtvi. Kroz pet epizoda pratimo Stenbeckov uspon, od financijaša na Wall Streetu do čovjeka koji je zauvijek promijenio medijsku sliku Skandinavije, između ostalog i osnivanjem prvog komercijalnog TV kanala, TV3. Glavnu ulogu tumači nagrađivani Jakob Oftebro, čija je izvedba opisana kao magnetična. Umjesto da se fokusira na ekscese bogatstva, 'Avangarda' istražuje emocionalnu cijenu uspjeha i usamljenost koja često prati vizionare.

Uz ove dvije velike premijere, Voyo je najavio i napeti triler 'Doušnik' (11. svibnja), dansku humorističnu dramu 'Odrasli' (22. svibnja) te dokumentarnu seriju 'Sport vs Novac' (30. svibnja).

Suradnja platforme Voyo i Viaplaya bez sumnje predstavlja značajno pojačanje za domaću streaming scenu. Ljubitelji kvalitetnog europskog sadržaja, a posebno oni skloni mračnoj i slojevitoj nordijskoj produkciji, dobili su pregršt razloga da nadolazeće tjedne provedu uz sjajne nove priče.