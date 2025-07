Šest žena: Serija iz bilješki talijanskih psihologa koju morate pogledati

Dramska serija “Šest žena”, koju možete bingeati na platformi Voyo, talijansko je remek-djelo u malom. Intrigira emocijama i napetostima, raslojava ženske kompleksne odnose i pruža dozu realnosti – jer serija je nadahnuta stvarnim životnim dramama. Na prvi pogled, riječ je o misteriju: nestanak mlade Leile pokreće lavinu sumnji, otkrivanja tajni i unutarnjih borbi likova. No "Šest žena” nije samo kriminalistička drama.

Foto: Voyo

Priča o Šest žena zadire ispod površine, a inspirirana je stvarnim događajima

Serija "Šest žena" je zapravo kompleksno ispričana priča o šest žena – majkama, prijateljicama, policajkama, terapeutkinjama – koje se suočavaju s vlastitim traumama dok pokušavaju rasvijetliti Leilin nestanak. To je spoj krimića i psihološke drame, prožet intenzivnim emocijama, introspekcijama i ženskom solidarnošću.

Foto: Voyo

Inspiracija iz stvarnog života: Scenarist Francesco Arlanch nadahnuo se stvarnim pričama o psihološkim traumama i obiteljskim dinamikama, koje je godinama bilježio surađujući s talijanskim psiholozima.

Nelinearna struktura – priča se ne odvija kronološki, već se otkriva kroz fragmente iz prošlosti i sadašnjosti, što gledatelje drži u stalnoj napetosti.

Snažne ženske uloge – za razliku od mnogih serija u kojima žene igraju sporedne uloge, ovdje su one pokretači radnje i nositeljice emocionalnog tereta.

Estetika i atmosfera – režija i kamera stvaraju gustu, gotovo hipnotičku atmosferu s kadrovima koji više sugeriraju nego što eksplicitno pokazuju. Sve je prožeto osjećajem nelagode, ali i topline kada se fokus prebaci na odnose među ženama. Iako se radnja ne veže za specifičan grad, većina scena snimana je u regiji Lazzio, u manjim mjestima čija arhitektura i pejzaži pojačavaju osjećaj izolacije i tjeskobe.

Nenametljiva glazba: Glazbu potpisuje talijanski skladatelj Riccardo Amorese, a njezina funkcija je više atmosferična nego narativna – često koristi zvukove iz prirode, šapat i distorzirane akorde kako bi stvorio dojam nelagode.

Foto: Voyo

Uloge koje zaslužuju pažnju

U glavnim ulogama briljiraju Maya Sansa kao opterećena psihologinja Anna – mirna izvana, ali emocionalno razorena. Zapažena je uloga i Isabelle Ferrari kao hladne i distancirane inspektorice, koja skriva vlastitu traumu. Ivana Lotito, poznata iz Gomorre, pokazuje sasvim drugačiju dimenziju – ranjivu, ali snažnu ženu koju prošlost neprestano sustiže. Njihova interakcija i razvoj likova pokazuju kako se granice između žrtve i počinitelja često brišu kad su emocije u pitanju.

Foto: Voyo

Voyo – pravo mjesto za bingeanje

“Šest žena” nije samo misterij koji ćete gledati s grčem u želucu – to je duboka, emotivna i psihološki slojevita serija o ženama koje pokušavaju pronaći istinu, ali i same sebe. Ako tražite sadržaj koji nudi više od pukog zapleta i obrata - autentične likove, jaku atmosferu i istinske emocije – "Šest žena” je pravi izbor. Ova napeta šestodijelna serija idealna je za gledanje "u jednom dahu", a to možete učiniti odmah na platformi Voyo.