Serija 'Škripac', snimljena po istinitom događaju, govori o partnerskom nasilju i femicidu

U četiri napete epizode, serija se beskompromisno hvata ukoštac s jednom od najbolnijih društvenih tema: partnerskim nasiljem i njegovom najstrašnijom posljedicom, femicidom. Inspirirana istinitim događajima, serija obećava ne samo potresnu priču, već i inovativan autorski pristup.

Od idile do noćne more na ringišpilu života

Radnja prati Milku (Nina Nešković) i Jakšu (Nikola Đorđević), čija ljubavna priča započinje romantično, na šarenom, veselom ringišpilu koji simbolizira početak njihove veze. No, ta se idila ubrzo pretvara u svoju suprotnost. Nakon vjenčanja, Jakša otkriva svoje pravo, nasilno lice, a bračni život za Milku postaje zastrašujući ringišpil manipulacije, psihološkog i fizičkog nasilja koji je dovodi na sam rub opstanka. Svaki njezin korak je pod nadzorom, a svaka riječ postaje povod za sukob. U svojoj borbi za slobodu, Milka se suočava s tromim i često neučinkovitim sustavom koji bi je trebao zaštititi.

Kad stvarnost postane dio fikcije

Ono što 'Škripac' izdvaja od drugih ostvarenja jest jedinstvena dramska struktura koja briše granice između igranog i dokumentarnog. Budući da je priča zasnovana na istinitim događajima, autorski tim na čelu s producenticom Bojanom Maljević odlučio je u proces snimanja uključiti i stvarne osobe čije su sudbine poslužile kao inspiracija. Njima je dana mogućnost da prate rad na setu, interveniraju ako smatraju da glumci neadekvatno tumače određene situacije, pa čak i da sami preuzmu glumačke zadatke. Takav meta-pristup, sa 'stvarnim' i 'lažnim' likovima unutar igrane forme, dosad nije viđen i predstavlja hrabar autorski potpis u obradi ove teške teme.

Foto: VOYO

Femicid kao tema i zakonski pojam u Hrvatskoj

Dolazak serije koja se bavi femicidom poklapa se s pojačanom društvenom i zakonodavnom borbom protiv rodno uvjetovanog nasilja u Hrvatskoj. Iako se pojam 'femicid' dugo smatrao aktivističkim neologizmom, nedavnim izmjenama Kaznenog zakona on je i pravno prepoznat. Hrvatska je, uz Cipar, postala jedna od predvodnica u EU po pitanju kaznenopravne zaštite žena uvođenjem novog kaznenog djela 'teškog ubojstva ženske osobe'. Za ovo je djelo predviđena najniža kazna od deset godina pa do dugotrajnog zatvora od 25 do 40 godina. Prema riječima ministra pravosuđa Damira Habijana, od uvođenja djela u praksu podignuto je sedam optužnica. Ključno je, naglašava, što se postupci vode po hitnom postupku te je ukinuta zastara za kazneni progon i izvršenje kazne. Serija poput 'Škripca' upravo ukazuje na nužnost takvih zakonskih okvira, ali i na 'rupe' u sustavu s kojima se žrtve suočavaju puno prije tragičnog ishoda. Unatoč postojanju sigurnih kuća u svakoj županiji i jačanju položaja žrtve kroz izmjene zakona, put do stvarne sigurnosti često je predug i vrlo trnovit.

Kroz potresnu sudbinu glavne junakinje, 'Škripac' ne samo da priča osobnu priču, već postavlja i univerzalna pitanja o odgovornosti društva, manama sustava i snazi potrebnoj da se prekine začarani krug straha. To je serija koja uznemiruje, ali i potiče na prijeko potreban dijalog, podsjećajući nas da se iza statistika o nasilju uvijek kriju stvarni ljudski životi. Voyo premijeru serije 'Škripac' gledaj odmah.