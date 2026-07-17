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MRAČNA PRIČA /

Serija o najpoznatijem nizozemskom ubojstvu oživljava 13-godišnju noćnu moru

Serija o najpoznatijem nizozemskom ubojstvu oživljava 13-godišnju noćnu moru
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Foto: voyo

Viaplay donosi triler seriju 'Potraga za Jasperom S.' temeljenu na jednom od najtraumatičnijih zločina u nizozemskoj povijesti

17.7.2026.
10:36
Hot.hr
voyo
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Zločin koji je podijelio naciju

Prvog svibnja 1999., tijelo mlade Marianne Vaatstra pronađeno je u polju. Vraćala se biciklom kući kada je napadnuta, silovana i brutalno ubijena. Zločin je izazvao šok, koji se brzo pretvorio u bijes usmjeren prema stanovnicima obližnjeg centra za tražitelje azila. Ta je neutemeljena sumnja potaknula ksenofobiju i nemire, a istraga je, pod golemim pritiskom, krenula u potpuno pogrešnom smjeru.

Godine tame i lažnih tragova

Uslijedilo je više od desetljeća frustracije. Istražitelji su priveli desetak osumnjičenika, no DNK dokazi s upaljača pronađenog na mjestu zločina nisu odgovarali nikome. Slučaj je postao nacionalna opsesija. Forenzičari su rano objavili profil počinitelja: bijeli muškarac, zapadnoeuropskog podrijetla, koji vjerojatno živi u krugu od petnaest kilometara od mjesta zločina. Svi su gledali u svoje susjede, ali ubojica je ostao nevidljiv.

Revolucija DNK analize kao posljednja nada

Nakon promjene zakona 2012. godine, tužiteljstvo je dobilo zeleno svjetlo za dotad neviđenu operaciju: masovno DNK testiranje srodnosti. Bio je to očajnički pokušaj da se slučaj riješi. Gotovo 7300 muškaraca iz regije pozvano je da dobrovoljno daju svoj DNK uzorak s ciljem pronalaska podudaranja ili srodnika ubojice. Odaziv je bio golem - čak 89 posto pozvanih pristalo je sudjelovati. Koristeći napredni sustav Bonaparte, forenzičari su započeli najveću operaciju takve vrste na svijetu.

Neočekivani krivac i bolno priznanje

U studenom 2012., trinaest godina nakon ubojstva, stigla je vijest koja je potresla Nizozemsku. Sustav je pronašao podudaranje. Ubojica je bio Jasper Steringa, 45-godišnji lokalni farmer, suprug i otac. Uhićen je na svojoj farmi, a na sudu je opisao kako ga je, vidjevši Marianne, obuzela iznenadna, mračna misao: 'Ti si moja'. Nakon silovanja, u panici od otkrivanja, prerezao joj je grlo. Dao je DNK uzorak, svjestan da je otkrivanje neizbježno. Osuđen je na osamnaest godina zatvora.

Serija o najpoznatijem nizozemskom ubojstvu oživljava 13-godišnju noćnu moru
Foto: tmdb

Od stvarnosti do ekrana: "Nordic Noir" na nizozemski način

Upravo tu složenu priču obrađuje serija 'Lov na Jaspera S.'. Kreator Willem Bosch, koji je slučaj istraživao više od deset godina, nazvao ju je 'izrazito nizozemskim 'Nordic Noirom'. Serija je najavljena kao priča koja se ne fokusira samo na istragu, već uranja u karakterne drame, prikazujući utjecaj zločina na obitelj, širenje teorija zavjere i suočavanje zajednice s istinom da je ubojica bio 'jedan od njih'. Produkcija teži ispričati priču koja će imati trajan utjecaj na gledatelje.

Serija o najpoznatijem nizozemskom ubojstvu oživljava 13-godišnju noćnu moru
Foto: tmdb

Slučaj Marianne Vaatstra zauvijek je promijenio Nizozemsku, ne samo zbog brutalnosti zločina, već i zbog lekcija o opasnostima predrasuda i revolucionarnom potencijalu znanosti. Televizijska adaptacija ove tragične sage služi kao napeti triler, ali i kao važan podsjetnik na priču koja ne smije biti zaboravljena.

'Lov na Jaspera S.' gledaj na platformi Voyo.

VoyoViaplayNova SerijaTrue Crime
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