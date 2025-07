Rade Šerbedžija potpuno iskreno za Voyo: 'Angelina Jolie je pažljiva i nježna'

Uoči posljednje epizode najskuplje mađarske serije "Uzlet gavrana", koja ruši rekorde gledanosti, legendarni Rade Šerbedžija, progovara o svojoj ulozi u tom povijesnom spektaklu. Finale serije “Uzlet gavrana” gledajte u ponedjeljak samo na platformi Voyo! Šerbedžija igra autentičnu ličnost - Đurađa Brankovića, despota Srbije i oca Mare Branković. Što upravo ovu seriju izdvaja iz bogatog opusa stvaralaštva Rade Šerbedžije, pročitajte u nastavku.

Legendarni Šerbedžija: 'Na snimanje serije ‘Uzlet gavrana’ došao sam na poziv velikog prijatelja'

Gdje svrstavate seriju “Uzlet gavrana” u svom osobnom opusu?

Pa to je sigurno jedna od ljepših TV serija koju sam snimao.

S obzirom na to da je riječ o najskupljoj mađarskoj produkciji u njihovoj povijesti – na koji ste Vi to način osjetili?

Budimpešta je za mene jedan od najljepših gradova. Sa svojim mostovima, Dunavom koji protječe kroz srce grada. Sa svojim starim gradom Budimom, božanstvenim restoranima i glazbom. To je grad u kojem se čovjek osjeća bogato i dostojanstveno. Snimanje je bilo sjajno organizirano, a uvjeti vrhunski.

Na čiji ste poziv stigli u seriju “Uzlet gavrana”?

Ja sam došao na poziv svoga velikoga prijatelja Roberta Lantoša, s kojim sam već snimio film “Uspomene jednog bjegunca”. S tim smo filmom postigli veliki uspjeh. Za tu sam ulogu dobio i Grand Prix na Internacionalnom filmskom festivalu u Rimu.

Mi se družimo i izvan filmskih suradnji. U Los Angelesu ili u Torontu. A često Robert dolazi i na Brijune gledati naše predstave.

Jeste li očekivali da će publika tako dobro prihvatiti seriju? Gledanost serije je jako visoka, a posebno posljednje epizode koja je dobila zavidnu ocjenu 9,6/10 na Imdbu?

Robert Lantoš je jedan od najboljih filmskih producenata i znao sam da je sve učinio da za svoju Mađarsku učini svjetsku TV seriju. Drago mi je da je u tome uspio.

Nije Vam ovo svakako prvi put da snimate u Mađarskoj. Tamo ste, možda i silom prilika, snimali “U zemlji krvi i meda”. Što biste izdvojili iz svoje suradnje s Angelinom Jolie?

Bio je to dobar scenarij. A Angelina je bila super djevojka. Pažljiva i nježna.

Ranije ste odbili Genea Hackmana da glumite Arkana, a potom i Richarda Gerea za Karadžića. Što je prevagnulo da prihvatite ponudu Angeline Jolie?

Nikada nisam želio igrati poznata lica iz naše bliže povijesti. Ovaj lik u Angelininom filmu je bio nepoznat i izmišljen.

Teško je izdvojiti Vašu najzapaženiju ulogu u zavidnom opusu koji ste ostvarili. Pa koju biste Vi ulogu izdvojili?

Teško je i meni to učiniti. Ali ako baš moram, to su sve moje uloge u filmovima Živojina Pavlovića, u stranim filmovima. Osim uloge u Lantoševom filmu “Uspomene jednog bjegunca”, to je sigurno i film “Prije kiše”. I “Primirje” koji je režirao veliki Francesco Rossi a u tom filmu sam igrao uz svog omiljenog glumca Johna Turturroa.

Tko vas je još od slavnih holivudskih glumaca najviše nečime iznenadio?

Nitko me nije iznenadio. Mogao bih reći tko me je još, osim Turturroa očarao. Prije svih Vanessa Redgrave. Zatim, Michael Caine, Rosamund Pike, Charlize Theron, Annette Bening, Jeff Bridges i Gary Oldman. Ima ih još, naravno.

Otkrit ću Vam koja je Vaša uloga najtraženija na Googleu – ona u filmu Batman: Početak. Bok uz bok slavnim kolegama, što mislite zašto Vaše obožavatelje najviše zanima ta Vaša uloga?

Nemam pojma. To je jedna mala cameo uloga za koju me je osobno molio redatelj filma, Christopher Nolan, da je prihvatim. A obećao mi je jednu veliku ulogu u nekom svom budućem filmu. Još je čekam…hahaha

Koja je Vama osobno najdraža, najupečatljivija angedota iz holivudske karijere?

Oh, nisam od onih koji skupljaju anegdote. Pa ipak…kad sam prvi puta sreo velikoga Stanleya Kubricka, koji me je osobno odabrao za svoj film “Oči širom zatvorene”, pitao me znam li tko je bio Vasja Pirc. Odgovorio sam da znam. Bio je veliki slovenski šahist.

“Počnite igru” - rekao mi je Stanley, misleći da odigramo otvaranje na slijepo.

“Ne, na Vama je da počnete igru”, rekao sam. “Zašto?”, upitao je Kubric. “Zato što je Pirc bio poznat po svojoj obrani. U svim svjetskim priručnicima je njegova obrana.” “Potpuno ste u pravu”, rekao je oduševljeno Kubrick.

Što Vam je draže: uloge u filmovima ili serijama? Prihvaćate li radije europske ili holivudske uloge?

Filmovi, naravno. Prihvaćam uglavnom dobre filmove, a izgleda da sam imao i sreće u tome.

Budući da ste umjetnik u pravom smislu te riječi - uvijek nešto stvarate, provodite li i odmor kreativno?

Ja se nikada u životu nisam odmarao. Bavim se takvom profesijom u kojoj ne moram svaki dan rano ujutro ustajati i kasno se poslijepodne vraćati kući. Ali, cijeli sam se život bavio sportom. Eto, to je za mene bio najbolji odmor.

Neumorni Rade Šerbedžija će zasigurno još puno toga ponuditi publici. A dok svi čekamo da Christopher Nolan ispuni svoje obećanje, ne propustite pogledati u ponedjeljak (28.7.) finale serije “Uzlet gavrana” ekskluzivno na platformi Voyo!