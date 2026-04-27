Kreće natjecanje

Put kući ili put u top 18: Počinju nemilosrdne eliminacije u 'Igri chefova'

Put kući ili put u top 18: Počinju nemilosrdne eliminacije u 'Igri chefova'
Foto: RTL

U novoj epizodi Igre chefova natjecanje postaje ozbiljnije jer kreću prve eliminacije. Od 32 kandidata koji su prošli dalje, chefovi sada trebaju odabrati 18 najboljih koji će ući u njihove timove.

27.4.2026.
14:49
Atmosfera među kandidatima je uzavrela – uzbuđenje, ali i lagana nervoza osjećaju se od samog početka. Dok neki s nestrpljenjem čekaju dokazati svoje vještine, drugi su svjesni koliko mala pogreška može značiti kraj njihovog puta. Chefovi jasno daju do znanja da neće ocjenjivati samo tehničku izvedbu, već i strast, sposobnost napretka te ponašanje u timu, što će igrati veliku ulogu u konačnoj odluci.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kako bi što bolje procijenili natjecatelje, kandidati su podijeljeni u dvije grupe – jedan tim kuha odmah, dok drugi svoju priliku dobiva sljedeći dan. Već ova podjela donosi dodatni pritisak jer natjecatelji moraju međusobno odlučiti tko će prvi stati za radnu jedinicu.

Prvi izazov fokusiran je na tehničke vještine – preciznost, brzinu i organizaciju rada. Iako na prvi pogled jednostavan, zadatak rezanja salate pokazuje se kao prava zamka. Upravo takvi 'osnovni' zadaci često razotkrivaju nesigurnost i nedostatak rutine, zbog čega među kandidatima raste napetost.

Dodatni šok dolazi s pravilima – neki natjecatelji mogu ispasti već tijekom samog zadatka, dok će oni najbolji odmah osigurati mjesto u top 18. Takav format natjecanje čini nepredvidivim i još stresnijim, jer nema prostora za pogreške ni popravke.

Pred kandidatima je izazov koji će testirati ne samo njihove kulinarske sposobnosti, već i snalažljivost pod pritiskom. Ostaje vidjeti tko će zadržati mirnu ruku i fokus, a kome će upravo najjednostavniji zadatak presuditi sudbinu u Igri chefova.

 

Nove epizode showa 'Igra chefova' dostupne su na Voyo, gdje ih možete gledati prije svih, dok se na RTL-u emitiraju od ponedjeljka do srijede u 21:15.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
