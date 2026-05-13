Prsti u nosu, Escobarov zatvor i Eurokovanice: 'Tko bi rekao' opet iznenadio gledatelje

Prsti u nosu, Escobarov zatvor i Eurokovanice: 'Tko bi rekao' opet iznenadio gledatelje
Foto: Voyo

U novoj epizodi u timovima našli su se influencer Pino Pingvino i pjevač Damir Kedžo, koji su uz mnogo humora i brzih reakcija odmjerili znanje kroz niz neobičnih pitanja.

Večer je otvorena sportskom zanimljivošću iz 1931. godine, kada je nakon utakmice Francuske i Engleske rezultatom 5:2 zabilježena prva dokumentirana razmjena nogometnih dresova. Uslijedila su pitanja iz zemljopisa pa su natjecatelji otkrili kako je Mrduša Vela nenaseljeni otočić u Kornatima, poznat i po osebujnim nazivima okolnih otoka.

U kategoriji 'Imena' gledatelji su doznali kako je pjesnik Gustav Krklec sudjelovao u imenovanju novozagrebačkih kvartova poput Zapruđa, Utrine, Travnog i Središća. Jedno od upečatljivijih pitanja večeri odnosilo se i na privatni zatvor narkobosa Pablo Escobar, poznatu La Katedralu.

Publiku je posebno zabavio praktični trik iz kuhinje – kockice leda i metalna žlica mogu pomoći pri uklanjanju masnoće iz juhe – dok je kategorija 'Tajni znak' otkrila da poznata 'rock on' gesta u Španjolskoj može imati potpuno drukčije značenje i simbolizirati nevjeru.

Napetost je rasla prema finalu u kategoriji 'Novac', gdje je točan odgovor glasio da motive na poleđini eurokovanica određuje svaka država izdavatelj. Smijeh, neobične činjenice i niz neočekivanih obrata obilježili su još jednu epizodu kviza 'Tko bi rekao'.

Nova epizoda dostupna je već sad za gledanje na platformi Voyo, a na RTL-u pratite kviz 'Tko bi rekao' četvrtkom u 21:15.

