Preporuka za pet mini-serija na Voyo koje možete pogledati u jednom vikendu

Od dirljivih turskih drama i britanskih krimi-priča temeljenih na stvarnim događajima do domaćih trilera s važnom društvenom porukom, izdvojili smo pet mini-serija koje se isplati pogledati.

Napeti triler s tinejdžericama u bijegu: Samo bježi

Britansko-njemačka serija 'Samo bježi' adrenalinska je vožnja koja spaja elemente crne komedije, neonskog noira i nasilja u stilu filmova Guya Ritchieja. Priča, temeljena na romanu 'You' Zorana Drvenkara, prati četiri buntovne prijateljice čiji se odmor u Rotterdamu pretvara u noćnu moru. Nakon što oca jedne od njih pronađu mrtvog, djevojke se nađu u bijegu diljem Europe s tri kilograma ukradenog heroina i vojskom opasnih kriminalaca za petama.

Kritičari su seriju opisali kao 'Derry Girls, ali s puno više ubojstava i heroina' te kao 'frenetični hibrid Luthera i Mamurluka s dozom skandinavske turobnosti'. Serija u osam epizoda vješto balansira između apsurdnog i napetog, a kritičari hvale njezinu stiliziranu akciju, karizmatične likove i ritam koji ne popušta ni na sekundu.

Potresna istinita priča: Šesta zapovijed

Jedna od najhvaljenijih britanskih serija posljednjih godina, 'Šesta zapovijed', donosi priču o jednom od najkompleksnijih kriminalističkih slučajeva u novijoj britanskoj povijesti. Temeljena na istinitim događajima, ova četverodijelna drama istražuje smrti Petera Farquhara i Ann Moore-Martin, dvoje umirovljenika koje je godinama manipulirao i psihički zlostavljao karizmatični mladi student Ben Field.

Ono što ovu seriju izdvaja iz mora sličnih naslova jest njezin pristup. Umjesto da glorificira ubojicu, autorica Sarah Phelps fokus stavlja na žrtve, slaveći njihove živote kao cijenjenih mentora, rođaka i prijatelja. U intervjuu s kreativnim timom, Phelps je objasnila kako je željela ispričati priču koja se ne divi zlu, već odaje počast životima koje je ono uništilo. Rezultat je duboko potresna, ali i iznimno dirljiva serija koja istražuje razorne posljedice usamljenosti i manipulacije, ispričana s integritetom i suosjećanjem.

Domaći triler koji progovara o digitalnom nasilju: Smola

Domaća mini-serija 'Smola' hrabro se hvata u koštac s aktualnom i teškom temom osvetničke pornografije. Radnja, inspirirana stvarnim ispovijestima, prati Minu, koja u sedmom mjesecu trudnoće otkriva da je njezina intimna snimka s bivšim partnerom postala viralna. Suočena s javnim linčem i osudom okoline, Mina započinje borbu za pravdu u sustavu koji često ne nudi zaštitu žrtvama digitalnog nasilja. Kroz četiri napete epizode, 'Smola' funkcionira kao triler, ali i kao snažna društveno angažirana drama.

Moderni betonski vestern: Apsolutnih 100

Regionalna mini-serija 'Apsolutnih 100' moderna je obrada kultnog istoimenog filma Srdana Golubovića iz 2001. godine. Opisana kao 'betonski vestern', ova napeta drama prati Sonju, mladu i talentiranu prvakinju u streljaštvu. Kada njezin stariji brat upadne u probleme s lokalnim kriminalcima, Sonja uzima očevu staru snajpersku pušku kako bi ga zaštitila, čime i sama ulazi u opasan svijet nasilja.

Serija je dobila pohvale za sjajnu glumu Anite Ognjanović u glavnoj ulozi, a kritika je istaknula njezinu sposobnost da portretira transformaciju djevojke iz susjedstva u osvetnicu. Iako se priča povremeno oslanja na poznate zaplete, kritičari ističu da je 'Apsolutnih 100' snažan portret obitelji na rubu sloma i mlade žene koja odbija čekati da netko drugi povuče prvi potez. Uspjeh serije potvrđuje i prodaja na ugledne europske platforme poput ARTE-a.

Turska drama za ljubitelje dijaloga: Kao da nema sutra

Za kraj, tu je i nova turska dramska mini-serija 'Kao da nema sutra', koja spaja glumačke zvijezde Tubu Büyüküstün i Halita Ergença, domaćoj publici poznatog iz serija 'Sulejman Veličanstveni' i '1001 noć'. Radnja je komorna i fokusira se na intervju koji iskusni novinar Hakan vodi s uspješnom glumicom Manolyjom. Kroz njihove otvorene razgovore o ljubavi, mržnji i karijeri, serija istražuje duboke psihološke i emotivne teme, a njezina se dinamika u potpunosti oslanja na kemiju i izvedbu dvoje glavnih glumaca.

Od napetih trilera do potresnih ljudskih priča, ovi naslovi pokazuju snagu formata mini-serije da u svega nekoliko epizoda ispriča zaokruženu, moćnu i pamtljivu priču.