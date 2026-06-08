Pogledajte atmosferu s Invictusa: Tražila su se nova lica za Love Island Adria, a interes je nadmašio očekivanja

Odlična atmosfera, puno smijeha, dobra energija i brojni znatiželjnici obilježili su Invictus event održan u Srbiji, gdje je jedna od glavnih atrakcija bila promocija nadolazećeg spektakla Love Island Adria.

Posjetitelji su imali priliku iz prve ruke saznati sve o regionalnoj verziji jednog od najpopularnijih dating formata na svijetu, a mnogi su iskoristili priliku kako bi se informirali o prijavama za sudjelovanje u showu koji će se snimati u luksuznoj vili na egzotičnim Tenerifima. Love Island Adria donosi priliku samcima iz regije da pronađu ljubav, dožive avanturu života i natječu se za glavnu nagradu od čak 50.000 eura.

Dobra zabava, odlična energija i mnoštvo potencijalnih kandidata

Tijekom cijelog događanja vladala je opuštena i pozitivna atmosfera. Posjetitelji su se fotografirali, družili s promotivnim timom Love Island Adrije te postavljali brojna pitanja o samom konceptu showa.

Foto: voyo

Posebnu pažnju privukla je mogućnost prijave za novu sezonu, a među okupljenima nije nedostajalo samopouzdanih djevojaka i mladića koji su već počeli zamišljati svoj život u poznatoj vili na Tenerifima.

Sudeći prema reakcijama publike, interes za Love Island Adriju raste iz dana u dan, a mnogi su priznali kako ih upravo ovaj format privlači zbog kombinacije zabave, novih poznanstava, putovanja i mogućnosti da pronađu ljubav.

Foto: voyo

Foto: Voyo

Zašto svi pričaju o Love Island Adriji?

Globalni fenomen Love Island godinama osvaja gledatelje diljem svijeta zahvaljujući stvarnim emocijama, neočekivanim preokretima i ljubavnim pričama koje često traju i nakon završetka showa. Regionalna verzija prvi put okuplja natjecatelje iz naših krajeva, a radnja će se odvijati u raskošnoj vili na Tenerifima.

Foto: voyo Foto: voyo Foto: Voyo

Kandidate očekuju izazovi, nova poznanstva, romantični trenuci, ali i brojna iznenađenja. Posebnost formata je i to što gledatelji aktivno sudjeluju u donošenju odluka te svojim glasovima mogu utjecati na razvoj događaja u vili.

Foto: voyo Foto: Voyo Foto: Voyo

Tko zna, možda se među okupljenima krije buduća zvijezda Love Island Adrije?

Atmosfera s Invictusa pokazala je kako među mladima u regiji ne nedostaje karizmatičnih, zanimljivih i odvažnih osoba spremnih za avanturu života.

Foto: voyo

Misliš da imaš ono što je potrebno? Ako si solo, voliš upoznavati nove ljude, spreman si izaći iz zone komfora i ne bojiš se kamera, ovo bi mogla biti tvoja prilika. Love Island Adria traži nova lica iz cijele regije, a prijave su i dalje otvorene. Vila na Tenerifima čeka novu generaciju kandidata spremnih za ljubav, zabavu i nezaboravno ljeto.Možda upravo ti postaneš dio najuzbudljivijeg televizijskog projekta godine. Prijavi se na linku: PRIJAVA.