Pobjedu vrijednu 300 000 eura odnio najbolji startup u showu

U uzbudljivom showu 'Founder games', kojeg cijelog možete pogledati odmah na platformi Voyo, jedan je startup zasjao jače od ostalih i osvojio vrijednu nagradu od 300 000 eura i put u Silicijsku dolinu. 'Founder games' je prvi međunarodni startup show u kojem je od 200 prijavljenih izabrano 20 startupova za sudjelovanje u showu. Pred njima su bili raznorazni izazovi, stručni žiri, ljudi iz prakse, i velika konkurencija. Od troje finalista, jedan je mogao biti pobjednik.

Foto: Voyo

Pobjednik 'Founder gamesa' je inovativni startup iz Srbije

Pobjednički startup je Luccid. Njegov je suosnivač Marko Lazić iz Srbije. "Donijeli smo odluku jer smo smatrali da je Luccid najviše globalno skalabilna tvrtka. To znači da je ukupna investicija prelazi dva milijuna i da ste pobjednik druge sezone 'Founder gamesa'!", riječi su žirija koje su izazvale oduševljenje u dvorani. Prva sezona showa ima prvog pobjednika - Marka Lazića: "Zahvaljujem cijeloj organizaciji 'Founder gamesa', žiriju i što razumijete ovo putovanje i što ste me usmjeravali da uspijem."

Foto: Voyo

Marko Lazić, suosnivač je startupa Luccid kojemu je glavna zadaća proizvođačima građevinskih materijala povećati prodaju tako što vodi kupce do savršenog proizvoda u samo nekoliko sekundi.

Sve epizode showa 'Founder games' pogledajte odmah na platformi Voyo!