Pet tinejdžerskih serija koje se ne boje brutalne iskrenosti

Skam i njegova globalna ostavština

Norveški serijal 'Skam' pokrenuo je revoluciju. Svaka sezona pratila je jednog lika, baveći se temama od usamljenosti i poremećaja prehrane do religije i seksualnosti. Priča se odvijala u stvarnom vremenu putem kratkih isječaka i objava na društvenim mrežama. Ovaj imerzivni pristup stvorio je osjećaj da gledatelji žive uz likove. Iako su nastale brojne adaptacije, 'Skam France' se ističe jer je nadmašila originalne četiri sezone, razvijajući vlastite priče. Serija je pokazala kako se poznati narativ može uspješno proširiti, zadržavajući brutalnu iskrenost originala.

Foto: TMDB

Od mračnog humora do potrage za identitetom

Potpuno drugačiji ton donosi britanska serija 'Samo bježi'. Opisana kao frenetična mješavina crne komedije i trilera, prati četiri prijateljice čiji se odmor u Rotterdamu pretvara u noćnu moru. Nakon što pronađu oca jedne od njih mrtvog, djevojke bježe diljem Europe s tri kilograma heroina, progonjene od opasnih kriminalaca. Serija je hvaljena zbog energičnog ritma i kemije među glumicama, a kritičari su je opisali kao spoj 'Djevojaka iz Derryja' i filma 'Mamurluk', ali s puno više nasilja.

Foto: TMDB Foto: TMDB

S druge strane, talijanska 'Prizma' nudi nježan i inteligentan pogled na odrastanje. U središtu su identični blizanci, Andrea i Marco, koji unatoč sličnosti imaju različite osobnosti. Serija istražuje rodnu fluidnost, seksualnost i otkrivanje identiteta, prateći blizance i njihove prijatelje u potrazi za svojim mjestom u svijetu. 'Prizma' je dobila pohvale zbog autentičnog prikaza LGBTQ+ tinejdžera i fokusa na osjećaje umjesto etiketiranja.

Foto: TMDB

Što još nudi europska produkcija?

I regionalna scena ima svog aduta. Srpska serija 'U klinču' prati Aljošu (Mihajlo Veruović Voyage), mladića rastrganog između očekivanja oca, bivšeg boksača (Nikola Kojo) koji želi da slijedi njegove stope, i vlastite strasti prema glazbi. Serija se bavi univerzalnim sukobom između snova i realnosti s kojom se suočavaju mladi u Beogradu.

Foto:

Britanska humoristična drama 'Stipendisti' bavi se pitanjima rase i klase. Radnja prati pet talentiranih crnih tinejdžera iz Londona koji dobivaju stipendije za prestižni internat St. Gilbert’s, koji ih koristi kako bi popravio svoj narušeni imidž. Serija s toplinom i humorom prikazuje njihov pokušaj snalaženja u 'tuđinskom svijetu' britanske elite.

Foto: TMDB

Ove serije dokazuju da je tinejdžerska drama danas relevantnija no ikad. Odbacujući klišejizirane prikaze, nude autentičan uvid u izazove modernog odrastanja i obraćaju se ne samo mladima, već i svima koji se sjećaju tih formativnih godina. Serije Samo Bježi, Prizma, Skam, Stipendisti, U kliču dostupne su za gledanje na platformi Voyo.