Pet razloga zašto je 'Uzlet gavrana' povijesni spektakl koji se ne propušta

Priča temeljena na stvarnim povijesnim događajima

Serija vjerno prati život Jánosa Hunyadija, vojvode čija je sudbina isprepletena s bitkama, izdajama i političkim intrigama koje su se protezale od Varšave i Beča do Rima i Beograda. Radnja je smještena u vrijeme kada Osmansko Carstvo prijeti Europi, a Hunyadi se uzdiže kao ključna figura otpora. Njegova odlučujuća pobjeda u bitci kod Beograda 1456. godine, koja je zaustavila osmansku invaziju, središnji je događaj koji serija detaljno i dramatično prikazuje.

Produkcija koja oduzima dah

Kao najskuplji mađarski televizijski projekt do sada, 'Uzlet gavrana' se može pohvaliti impresivnom produkcijom teškom oko 70 milijuna dolara. Svaki kadar izgleda kao da je sniman za veliko platno, a snimanje na autentičnim lokacijama, uključujući srednjovjekovni filmski grad korišten za serije poput Vješca, jamči vizualni spektakl. Tisuće statista i uvjerljiva rekonstrukcija bitaka vjerno dočaravaju surovost i veličanstvenost srednjovjekovnog ratovanja.

Upečatljivi likovi i slojeviti odnosi

Iako je u središtu priče János Hunyadi, serija stavlja velik naglasak i na snažne žene koje su oblikovale njegov život. Među njima se ističu njegova supruga Erzsébet Szilágyi, koja često djeluje u njegovo ime, te njegova prva ljubav Mara Branković, koja postaje konkubina na dvoru sultana Murata II. Njihov ljubavni trokut unosi duboku emocionalnu napetost u priču o politici, dužnosti i ratu.

Regionalno poznata glumačka postava

Jedan od magneta za domaću publiku zasigurno je i sudjelovanje legendarnog glumca Rade Šerbedžije, koji tumači ulogu srpskog despota Đurađa Brankovića, oca Mare Branković. Njegov lik unosi sloj mudrosti i političkog cinizma, a uz njega glavne uloge tumače Gellért L. Kádár kao karizmatični Hunyadi i Vivien Rujder kao njegova supruga Erzsébet.

Odlične ocjene publike i rekordna gledanost

'Uzlet gavrana' je u Mađarskoj i Austriji ostvarila rekordnu gledanost, a sudeći prema ocjenama gledatelja na IMDb-u (7,6/10), riječ je o seriji koja je itekako vrijedna gledanja. Koliko je radnja napeta svjedoči i gotovo savršena ocjena posljednje epizode od čak 9,3/10, što potvrđuje da serija drži pažnju publike do samog kraja.

Ova epska drama nudi napetu i emotivnu priču o hrabrosti, izdaji i borbenom duhu koji je oblikovao sudbinu Europe, što je čini pravom poslasticom za sve ljubitelje povijesnih spektakala.