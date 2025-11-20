FREEMAIL
'FOUNDER GAMES' /

Ovo su finalisti u borbi za 300 000 eura

Ovo su finalisti u borbi za 300 000 eura
Foto: Voyo

Show 'Founder games' na Voyo došao je do svog vrhunca - tko će osvojiti nagradu?

20.11.2025.
5:37
Irena Pirjać
Voyo
Show u kojem se 20 start up-ova predstavilo i borilo u timovima i individualno za nagradu od 300 000 eura, sada je došao do finala. Posao se raspetljava, pritisak raste - tko će osvojiti novac koji će poslužiti kao vrijedan ulog u njihovu ideju? Finale 'Founder gamesa' ne propustite pogledati na platformi Voyo. U nastavku donosimo imena finalista.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 000 eura i prilika u Silicijskoj dolini na dlanu je ovim ljudima

Za finalnu nagradu bori se četvero osnivača start up-ova. Veliko je finale 'za dalku' izmaknulo Hrvatu Neviu Buriću. Stručni je žiri procijenio i ocijenio da ovi start upovi zaslužuju ući u posljednju borbu u showu 'Founder games' koji ne propustite na Voyo!

Finalisti 'Founder gamesa':

Gabor Jarvas, Mađarska, suosnivač start upa iPasy: "Onaj osjećaj da to mogu dodirnuti, sve je bliže i bliže. Ne - ovo je stvarno."

Ovo su finalisti u borbi za 300 000 eura
Foto: Voyo

Marko Lazić, Srbija, suosnivač start up-a Luccid: "Teško je. Spavao sam po nekoliko sati svaki dan."

Ovo su finalisti u borbi za 300 000 eura
Foto: Voyo

Denis Vehovec Pondelak, Slovenija, suosnivač DDD Invoices

Ovo su finalisti u borbi za 300 000 eura
Foto: Voyo

Yasemin Uk, Turska, start up Uniqgene: "Uzbuđena sam i sretna jer smo imali još tri jaka natjecatelja i drago mi je da sam u finalu."

Ovo su finalisti u borbi za 300 000 eura
Foto: Voyo

 

No, nije gotovo dok nije gootovo. U superfinale može samo troje osnivača. A pobjednik je samo jedan. Uzbudljivo finale showa 'Founder games' pratite na platformi Voyo!

VoyoFounder GamesFinaleNagradaSilicijska DolinaStartupovi
Ovo su finalisti u borbi za 300 000 eura