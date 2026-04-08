Otkrivamo pravila reality showa 'Love Island'

Iza flerta i zategnutih odnosa krije se pomno osmišljen set pravila. Opstanak na otoku nije samo pitanje pronalaska srodne duše, već i strateške igre u kojoj samo parovi mogu preživjeti.

Osnovno pravilo opstanka: Biti u paru

Temelj cijelog showa je jednostavan - svaki natjecatelj, poznat kao 'otočanin', mora biti u paru kako bi osigurao svoje mjesto u vili. Biti samac najbrži je put do izlaska iz natjecanja. Sve počinje već prvog dana, kada se održava prvo uparivanje temeljeno isključivo na prvom dojmu. Djevojke obično stanu u red, a muškarci ulaze jedan po jedan i biraju s kojom od njih žele formirati prvi par. Time igra službeno počinje.

Ceremonija ponovnog uparivanja - srce showa

Ključni događaji koji diktiraju tempo sezone su ceremonije ponovnog uparivanja ili 'recoupling'. Tijekom tih večeri, koje se održavaju oko vatre, otočani dobivaju priliku ostati sa svojim trenutnim partnerom ili odabrati nekog novog. Moć biranja se izmjenjuje, pa jednom biraju muškarci, a drugi put žene, što neprestano mijenja dinamiku u vili.

Ono što gledatelji ne vide jest da redoslijed biranja nije nimalo slučajan. Bivši natjecatelji otkrili su da producenti unaprijed razgovaraju sa svima kako bi saznali njihove namjere. Na temelju tih informacija, redoslijed se slaže tako da se stvori maksimalna napetost. Primjerice, ako dvoje ljudi želi istu osobu, onaj tko bira kasnije bit će u nezavidnoj poziciji. Natjecatelji čak dobivaju upute da njihovi govori ne budu previše očiti kako bi se drama održala do samog kraja.

Putevi do izlaska iz vile

Postoji nekoliko načina na koje otočani napuštaju vilu. Najočitiji je onaj nakon ceremonije ponovnog uparivanja - tko god ostane bez partnera, automatski je eliminiran i mora odmah napustiti otok.

Drugi ključni faktor su novi natjecatelji, takozvane 'bombe' (bombshells), koji periodično ulaze u vilu sa zadatkom da 'pomrse račune'. Oni često dobivaju prednost pri odabiru partnera i tako razdvajaju postojeće parove. Najveći test vjernosti događa se sredinom sezone u formatu 'Casa Amor', kada se muškarci i žene razdvajaju u dvije vile i upoznaju potpuno nove ljude. Nakon nekoliko dana, moraju odlučiti hoće li ostati vjerni starom partneru ili se vratiti s nekim novim, što redovito dovodi do najdramatičnijih trenutaka sezone.

Foto: Elisabeth Hoff

Naposljetku, veliku ulogu igra i publika. Gledatelji putem mobilne aplikacije glasaju za svoje omiljene parove. Oni s najmanje glasova riskiraju ispadanje. Često se događa i obrat u kojem sigurni parovi moraju donijeti tešku odluku i odlučiti koga će od parova s najmanje glasova publike poslati kući.

Na kraju, u finalu ostaju najjači parovi, a publika bira pobjednika koji osvaja 50.000 funti. No, ni tu nije kraj drami. Pobjednički par suočava se s posljednjim testom: jedan od partnera mora odabrati hoće li zadržati sav novac za sebe ili ga podijeliti s voljenom osobom. Iako je to ultimativni test namjera, do sada je ljubav uvijek pobijedila novac. Na platformi Voyo možete gledati dobro poznate verzije Love Islanda gdje te očekuju Love Island All Stars, Games, kao i izdanja iz Ujedinjenog Kraljevstva, Španjolske, Australije i USA-a, uz posebno izdanje Desetljeće ljubavi.

