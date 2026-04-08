NE KRIJE SREĆU /

Veliko slavlje u obitelji Vitomire Lončar: Bucka objavom razveselila brojne fanove

Veliko slavlje u obitelji Vitomire Lončar: Bucka objavom razveselila brojne fanove
Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Na prvoj fotografiji pozira sama, nasmijana uz čašu vina na creskoj rivi, dok ostale fotografije otkrivaju pozadinu slavlja

8.4.2026.
12:39
Poznata hrvatska glumica, producentica i znanstvenica Vitomira Lončar (67) raznježila je svoje pratitelje serijom fotografija s otoka Cresa, otkrivši da je imala nekoliko velikih razloga za slavlje. U spomenutoj podijelila je trenutke obiteljske sreće, slaveći istovremeno rođendan, godišnjicu braka i dragocjeno vrijeme provedeno s unukom.

"I rođendan i godišnjica braka i svi zajedno i - unuk! Hvala Ti, Bože, na svim darovima kojima me obasipaš!", napisala je u opisu fotografija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiteljsko slavlje na otoku

Objava, koja je brzo prikupila brojne pozitivne reakcije, prikazuje Vitomiru u nizu sretnih trenutaka. Na prvoj fotografiji pozira sama, nasmijana uz čašu vina na creskoj rivi, dok ostale fotografije otkrivaju pozadinu slavlja. U fokusu su trenuci s njezinim suprugom, redateljem Ivicom Šimićem, s kojim je proslavila 32. godišnjicu braka. 

Posebno dirljiv prizor je onaj na kojem Vitomira, koja je dan ranije, 7. travnja, proslavila svoj 67. rođendan, sjedi s unukom. Dječak, sin njezine kćeri, umjetnice Buge Marije Šimić Milošev, nježno dodiruje njezinu bisernu ogrlicu, a glumica ga gleda s neizmjernom ljubavlju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Život između Kine i Hrvatske

Vitomira Lončar i Ivica Šimić od 2016. godine žive u kineskom gradu Xi'anu, gdje ona radi kao profesorica na Xi'an Eurasia Universityju.Njezina uloga "moderne bake" koja uspješno balansira između karijere na drugom kraju svijeta i obiteljskih obveza inspiracija je mnogima koji je prate na društvenim mrežama.

Vitomira LončarRođendanBuga Marija Šimić Milošev
