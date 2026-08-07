Od krpe za čišćenje do rješavanja zločina: što se dogodilo u prve četiri epizode IQ 160

U središtu priče je Marina Kapov (Dajana Čuljak), samohrana majka troje djece i čistačica u policijskoj postaji, čiji iznimno visok kvocijent inteligencije od 160 postaje tajno oružje zagrebačke policije. Kroz prve četiri epizode pratili smo njezin trnovit, ali briljantan put od autsajderice do nezamjenjive policijske savjetnice.

Slučajan ulazak u svijet istraga

Marinina transformacija započinje slučajno. Dok čisti urede, njezina iznimna moć zapažanja pomaže joj da uoči ključne detalje u istrazi ubojstva koje iskusni detektivi, predvođeni skeptičnim inspektorom Tomislavom Ramljakom (Luka Peroš), nisu primijetili. Marina usmjerava istragu u potpuno drugom smjeru i dokazuje svoju vrijednost. U drugoj epizodi, unatoč Ramljakovom nezadovoljstvu, i službeno postaje savjetnica. Odmah je uključena u slučaj smrti Marka Katića, koji na prvi pogled izgleda kao samoubojstvo. Njezina nekonvencionalna perspektiva ponovno otkriva sitne nelogičnosti koje dokazuju da je riječ o ubojstvu, čime polako počinje stjecati poštovanje unutar tima.

Foto: voyo

Novi slučajevi, stare tajne i tim koji se rađa

Treća epizoda donosi emotivan slučaj: nestanak dviju djevojčica, Mije i Tee, nakon ubojstva njihova oca. Istraga puna obiteljskih tajni i poslovnih sukoba dodatno učvršćuje Marininu poziciju, a njezine metode, iako i dalje iritiraju Ramljaka, pokazuju se ključnima za rješavanje zločina. Napetost između pragmatičnog inspektora starog kova i genijalne savjetnice polako prerasta u učinkovito partnerstvo. U četvrtoj epizodi, koja se bavi ubojstvom veterinarke u Prečkom, njihov odnos dobiva novu dimenziju kada Marina spasi život inspektoru. Paralelno s rješavanjem slučaja, Marina se suočava i s vlastitom prošlošću, pokušavajući od majke doznati istinu o nestanku bivšeg partnera Borne, što seriji daje dodatnu osobnu i dramsku težinu.

Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Kroz prve četiri epizode, serija 'IQ 160' postavila je čvrste temelje, predstavivši publici dinamičan duo čija se 'kemija' razvija iz epizode u epizodu. Svaki slučaj je zaokružena cjelina, što jamči intelektualni dvoboj s neočekivanim preokretima bez praznog hoda. Dok Marina i Ramljak rješavaju zločine, u pozadini se odmotava klupko njihovih osobnih drama, a gledatelji s nestrpljenjem iščekuju što će donijeti nastavak sezone. Svaki petak gledaj novu epizodu serije 'IQ 160' na platformi Voyo.