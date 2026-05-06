Od kave do Bruce Leeja: Pjevačka pojačanja kapetana u kvizu 'Tko bi rekao'

Pjevačka pojačanja u borbi za publiku

U najnovijem izdanju kviza 'Tko bi rekao', Merinom timu pridružuje se pjevač Marko Pecotić, dok će Borko snage udružiti s pjevačicom Lorenom Bučan. Njihov zadatak neće biti lak. Osim što se moraju nositi s brzim i nepredvidivim pitanjima, bore se i za naklonost publike u studiju. Naime, jedinstvenost ovog formata jest u tome što osvojeni novčani iznos ne ide u džepove natjecatelja, već ga osvaja onaj dio publike koji je na početku odabrao pobjednički tim. Time navijanje postaje prava strategija, a pritisak na kapetane i njihove goste raste.

Simpatično rivalstvo između kapetana okosnica je showa. 'Borko i ja se odlično slažemo, ali samo kad ja pobjeđujem', našalila se jednom prigodom Meri. Borko, s druge strane, uživa u ulozi onoga tko unosi dašak kaosa. 'Ako stvari postanu previše normalne, ja to odmah popravim', priznaje glumac, čija se uloga svodi na pokušaj uvođenja reda u kaos koji najčešće i sam stvara.

Od kofeina do kung-fu majstora

Kviz je poznat po pitanjima koja testiraju ne samo opću kulturu, već i intuiciju i logiku. Gledatelji su tako već mogli saznati kako se koale rashlađuju ili koja je biljka dobra za oralnu higijenu. U novoj epizodi timove očekuju jednako intrigantni izazovi. Morat će dokučiti zašto nije pametno piti kavu neposredno prije odlaska u kupovinu ili koje su sve blagodati korištenja rižine vode.

Vrhunac intelektualnog nadmetanja moglo bi biti pitanje iz povijesti popularne kulture: što je točno legendarni Bruce Lee radio davne 1958. godine? Odgovori na ovakva pitanja često su neočekivani i upravo ta nepredvidivost čini ovaj zabavni show toliko privlačnim.

Nakon šest pitanja, slijedi napeta finalna runda u kojoj timovi imaju priliku udvostručiti osvojeni iznos. Tada na scenu stupaju hrabrost i spremnost na rizik, jer moraju odlučiti koliko će od dotad osvojenog novca uložiti na konačni, trinaesti odgovor. Tko će ovoga puta pokazati više znanja i hrabrosti i svojim navijačima osigurati pobjedu, ostaje nam za vidjeti.

Novu epizodu već sada možeš pogledati na platformi Voyo, a na RTL -u četvrtkom u terminu u 21:15.