Obećanje ludom radovanje: natjecatelji 'Farme' kao da zaborave da je sve snimljeno

Otkad je ljudi, otad je i trgovine, na ovaj ili onaj način. Natjecatelji “Farme” vratili su se starim načinima trgovanja – razmjeni dobara. Podijeljeni u dvije obitelji, uvijek nekome nešto nedostaje. I uvijek netko ima nešto čime bi mogao trgovati. Bilo infomacijama, bilo hranom, ili nekom alatkom. No, trgovina se oduvijek zasniva na povjerenju između trgovca i kupca, ili pak nadmudrivanju. Upravo to su natjecatelji “Farme” vrlo brzo i jako vješto savladali.

Farma: Tko je prekršio trgovinsku etiku, a tko će platiti cijenu?

Dorotea je na razmjenu donijela čistu odjeću. No, ništa se na “Farmi” ne dobiva besplatno. “Imate li jaja?”, pita Doroteja. “Nemamo”, uglas odgovara dvojac na ogradi. “Treba nam tava”, pokušava dalje ispregovarati Doroteja. Ovog puta uspješno. No, postoji i jedno obećanje koje su davno obitelji razmijenile. Čini se kako su natkecatelji nesvjesni da je sve snimljeno, i da vdje ne bi smjela vrijediti ona stara “obećanje - ludom radovanje”. Osim, ako ne žele tenzije između dvaju obitelji. “Nemamo ocat”, opravdavaju se kandidati zbog neispunjenog obećanja. No, kamera pamti – pa se sjeća da su ocat s tom namjerom kandidati uzeli još prije nekoliko dana, uz upozorenje vođe obitelji da obećanje mora biti ispunjeno: “Nema džabe ni u stare babe.””Što da ja sad radim’”, pita se Doroteja nakon bezuspješne trgovine na ogradi, znajući da će to izazvati tenzije među kandidatima.

Hoće li se osjećaj da su ih izigrali pretvoriti u odmazdu između dvije obitelji