Nitko nije bio spreman na ovo, evo pregleda prvog tjedna nove sezone Love Island: All Starsa

Već prve večeri u novoj sezoni 'Love Island: All stars' produkcija je uvela zaokret – dvanaest originalnih natjecatelja nije biralo svoje partnere. Umjesto toga, publika je odlučila tko će s kime biti u paru, što je dovelo do niza neugodnih situacija. Helena Ford suočila se s Charliejem Frederickom, koji ju je kao tinejdžerku navodno nazvao 'delfinom', a Leanne Amaning završila je sa Shaqom Muhammadom, bivšim dečkom njezine prijateljice. Bivša pobjednica Millie Court također je izrazila sumnju zbog razlike u godinama s Ciaranom Daviesom.

Situacija se dodatno zakomplicirala kada je jedna igra razotkrila Shaqovu prošlost, ali i Seanove nepredvidive poglede na odnose. Emocije su brzo eskalirale – Whitney nije skrivala bijes zbog Charliejevih komentara, dok su se među ostalim natjecateljima počele stvarati prve ozbiljnije podjele.

Veliki preokret stigao je s novim sparivanjem koje je potpuno promijenilo dinamiku u vili. Tek što su se natjecatelji počeli privikavati na nove parove, uslijedila je još jedna bomba – u vilu su stigla čak tri nova 'bombshella', spremna uzdrmati već ionako krhke odnose.

Scottova odluka dodatno je zakomplicirala situaciju, a kada su djevojke dobile priliku birati svoje partnere, postalo je jasno da nitko nije siguran. Ljubavni trokuti i nesigurnosti postali su svakodnevica, a tenzije su rasle iz epizode u epizodu.

Posebnu pažnju privukli su odnosi izvan glavnih događanja – Belle je tražila odgovore od Seana, dok se Shaq našao rastrgan između Helene i nove djevojke AJ. U međuvremenu, drama je kulminirala kada su Charlie i Jess otišli u Tajni vrt, i to tik pred očima Millie, što je dodatno zakompliciralo već napetu situaciju.

Prvi tjedan pokazao je da povratnici misle ozbiljno i da je 'Love Island: All Stars' sezona s razlogom najiščekivanija do sada. Stare iskre, nova rivalstva i neočekivane veze tek su počele, a gledatelji mogu očekivati još mnogo drame.