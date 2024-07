"Fight of Nations: Put do pobjede" novi je reality show formata kakvog na našim prostorima do sada još nismo vidjeli, a pratimo ga na platformi Voyo, gdje su prve dvije epizode već dostupne. Preostalih pet izlazit će svake subote, sve do velikog finala koje će se održati 7. rujna u pulskoj areni na FNC-ovom eventu.

Dva tima, sačinjena od amaterskih MMA boraca, gladni su pobjede i ostvarivanja profesionalne sportske karijere, no priliku za potpisivanje ugovora sa svjetskom organizacijom specijaliziranom za borbe mješovitih borilačkih vještina (FNC) imat će samo jedan od njih.

Predvođeni stručnim trenerima Filipom 'Nitro' Pejićem i Vasom 'Psiho' Bakočevićem, hrvatski tim će protiv srpskog učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi izborili pobjedu. O njihovoj borbenosti i želji za pobjedom svjedoči i činjenica da su problemi između kandidata nastali već nakon prvog meča.

Nakon početne borbe, u kojoj je član srpskog tima Uroš Stanić za dlaku pobijedio Hrvata Petra Mujkanovića, između Petra i člana srpskog tima Borisa Stanića došlo je do sukoba, o kojem su obojica naknadno progovorili svojim cimerima.

"Nećeš vjerovati što se dogodilo. Da me najslabiji borac u protivničkoj ekipi udari i to na kvarno..." započeo je Srbin Boris Stanić o svađi koja se dogodila između njega i Petra.

"Došao je do mene dečko i unosio mi se u facu, pitao me imam li nešto protiv njega. Ja sam ga gledao, a frajer mi se ponovno unio i udario me," rekao je Boris.

Petar je, s druge strane, priču doživio na potpuno drugačiji način: "Bio je živčan i ljut, pa sam mu rekao ako ima nešto neka mi kaže. On nije rekao ništa, pa sam mu stisnuo šamarčinu," zaključio je Petar iz svoje perspektive.

U prvom tjednu borci su se okušali i u vožnji kartinga, a u sljedećoj sezoni u posjet im dolazi srpska reperica Mimi Mercedes, ali i osnivač Colonije Boris Đurđević. Zbog glazbenog iznenađenja neki od njih će otkriti da će, ukoliko im MMA karijera propadne, zamijeniti je pjevačkom. Nove svađe i nastavak već postojećih napetosti između kandidata suprotnih timova dodatno će pojačati već napetu situaciju. Ipak, svatko od njih zna zašto je došao u show, a novčana nagrada od 10 tisuća eura i vrijedan ugovor bit će im dodatna motivacija za borbu u kavezu.

Njihovim nastupom i predznanjem zadovoljni su i treneri koji su već imali priliku podijeliti s kandidatima neke od svojih vrijednih savjeta i trikova.

"Nisu toliko loši koliko sam očekivao. Šalim se, odlični su momci," rekao je u svom stilu Vaso, pa dodao kako su svi odgojeni i kulturni te odlični dečki s kojima ne vjeruje da će imati problema. Koliko u njegovim riječima ima istine, vidjet ćemo u nadolazećim epizodama "Fight of Nations: Put do pobjede."

Reality show "Fight of Nations: Put do pobjede" gledajte na platformi Voyo, gdje su prve dvije epizode već dostupne, a treća stiže u subotu.

