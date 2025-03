U ukletom hotelu, bez doticaja s vanjskim svijetom – misteriozni lov na izdajice počinje!

Vidovnjakinja, plesačica, šahist, blagajnica, električar, pregovarač za talačku krizu koji je i sam bio otet – tko je pronicljiviji? Natjecatelji u Traitors Australija su različitih, zanimljivih zanimanja u stvarnom životu. Posebne vještine koje imaju im mogu pomoći u nadvladavanju protivnika i putu prema pobijedi. I najmlađi natjecatelji od 25 godina, i najstariji od 61 godinu dijele istu želju – beskrajnu zabavu tijekom igre. Imaju jednake šanse, ali i i cilj: pobijediti.

Pravila igre

Traitors Australia, uz voditelja Rodgera Corsera, prati 24 natjecatelja. Podijeljeni na vjerne i izdajice, jedni druge moraju prokazati i eliminirati što prije. Nagrada? Do 250.000 australskih dolara u srebru! No, postoji kvaka – ako u finalu ostane barem jedan izdajica, on odnosi cijeli plijen. Igra je to manipulacije, pretvaranja, pronicljivosti – prepuna zabave i preokreta.

Sablasna povijest Hotela Robertson – poprišta igre

Game show Traitors se odvija u hotelu Robertson, u slikovitoj regiji Southern Highlands u Novom Južnom Walesu. Lokacija je itekako prikladna jer se za hotel vežu mnoge misteriozne legende, kao ona da je – uklet. Hyram Fingerfield je, prema legendi, bio milijunaš koji je 1920-ih godina kupio Hotel Robertson. Kruži priča da je preminuo u hotelu pod nejasnim okolnostima, a njegovo ime i dalje izaziva šuškanja među posjetiteljima hotela. Tim više što se milijunašev život veže uz njegove navodne sklonosti prema okultnim praksama, pa je pretpostavka da je njegova smrt povezana s mračnim ritualima. Mnogi vjeruju da Fingerfieldova duša još uvijek obitava u hotelu, što je možda razlog za reputaciju "ukletog" mjesta. Pa kad tome pribrojite vječitu maglu i to da je hotel kroz povijest bio vojna baza, samostan i škola – zidovi hotela Roertson koji skrivaju mnoge životne priče, savršeni su za misteriozni ugođaj showa Traitors.

Od vidovnjakinje do pregovarača u talačkoj krizi – kako sudionici koriste svoje vještine iz stvarnog svijeta

Potpuno odsječeni od vanjskog svijeta, bez mobitela, interneta, bilo čega što bi moglo ugroziti igru, natjecatelji su koncentrirani samo na međusobno prokazivanje i izazove. Prva sezona Trators Australija donijela je brojne neočekivane preokrete i nezaboravne trenutke. Mi vam donosimo tri istaknuta natjecatelja koji vješto koriste svoje osobnosti i zanimanja iz svijeta izvan igre:

Paul, majstor manipulacije – Ovaj financijski istražitelj od početka je vješto vuče konce i zavodi ostale natjecatelje svojim šarmom.

– Ovaj financijski istražitelj od početka je vješto vuče konce i zavodi ostale natjecatelje svojim šarmom. Alex i njezina strategija 'nevidljivosti' – Iako je bila model, Alex pokazuje svoj oštar um i sposobnost preživljavanja. Možda jer su je podcijenili zbog njenog zanimanja?

– Iako je bila model, Alex pokazuje svoj oštar um i sposobnost preživljavanja. Možda jer su je podcijenili zbog njenog zanimanja? Kate, kraljica drame – Fotografkinja Kate postala je poznata po svojim emocionalnim reakcijama i velikim sukobima s drugim natjecateljima, iza kojih se krije sposobnost prepoznavanja laži.

Gledajući Traitors Australija, lako se uhvatiti u razmišljanju – kako biste se vi snašli u ovoj igri? Biste li bili vješti manipulatori ili biste pokušali igrati pošteno? Možda mislite da biste odmah prozrele Izdajice, ali povijest showa pokazuje da su i najbolji detektivi ponekad prevareni.

Jedno je sigurno –Traitors Australia donosi napetost, taktiku i psihološku igru koja ostavlja bez daha. Ako volite kombinaciju strategije i društvenih eksperimenata, možda je ovo format u kojem biste i vi zasjali! Pogađajte uz natjecateje iz epizode u epizodu, dostupne na platformi Voyo. Tamo vas čeka i britanski Traitors, koji ruši rekorde gledanosti u Velikoj Britaniji. A eksluzivno na oplatformi Voyo premijeru Traitors SAD gledajte od 7. ožujka.

