Na 'Farmi' niče romansa? On: 'Našao sam ljubav' 

Naizgled običan dan na "Farmi" skriva jednu priču. Između jutarnjih obaveza, napornog rada i natjecateljskog duha, sve su šanse da izrasta nježna romansa, kao travka koja probija kroz zemlju. Njihov odnos nije samo prolazna igra ili puka zabava za kamere, uvjereni su oboje. “Definitivno imaš dušu, osjetim ti dušu, osjetim ti energiju,” priznaje ona, osjećajući da između njih raste nešto što nadilazi običnu prijateljsku vezu.

Romantični susreti daleko od svih

“Znaš li što je mene zapravo najviše privuklo kod tebe? To što si tako pametna i tako moćna,” šapće on, a u njegovom glasu osjeća se iskrenost. “Nije to samo nešto prijateljsko. To je već na nekoj višoj razini. Nikad nisam upoznala nekoga kao on,” priznaje kandidatkinja Farme. “Najviše motivacije mi daju svi ti njeni zagrljaji i poljupci, pogledi koje mi iskreno daje,” priznaje on, svjestan da je pronašao nešto više od igre za velike nagrade. “Došao sam na Farmu da pobijedim i zaradim veliku lovu. Ali našao sam ljubav,” kaže oduševljen. Ljubav u travi, pod zvjezdanim nebom, u tišini se rađa i raste, čineći "Farmu" mjestom koje nije samo borba za opstanak, nego i za srce.

