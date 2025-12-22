Milena Radulović zvijezda je serije 'Ožiljak'

Voyo premijera serije Ožiljak donosi Milenu Radulović u glavnoj ulozi – ona glumi Irinu, protagonista čija je životna priča obilježena tragedijom, osvetom i unutarnjom snagom. Scenaristi i redatelji koji su stvorili svjetski hit La Casa de Papel potpisuju i ovu napetu seriju, pa su očekivanja od Ožiljka velika.

Milena Radulović postala je simbol borbe protiv nasilja

Milena Radulović je talentirana glumica rođena 29. siječnja 1995. godine u Beogradu. S glumom se počela baviti još u djetinjstvu, a studij glume završila je na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Od malih nogu pokazivala je interes za umjetnost, a osim glume, bavila se i plesom, tenisom, plivanjem, skijanjem i ronjenjem. Iako je stekla solidnu glumačku edukaciju, njezin put do popularnosti nije bio jednostavan.

Prvi ozbiljan iskorak u njezinoj karijeri bila je uloga u seriji Jedne letnje noći (2016), a potom su uslijedile i uloge u poznatim serijama kao što su Pet, Besa i Državni službenik. No, najviše pažnje privukla je ulogom u filmu Toma (2021), gdje je glumila emocijama nabijen lik koji je odjeknuo u regiji. Osim što je u filmu impresionirala publiku svojom glumom, Milena je postala simbol borbe protiv nasilja i zlostavljanja, nakon što je javno progovorila o vlastitom iskustvu zlostavljanja u dramskom studiju, čime je postavila važan društveni iskorak.

Milena je bila jedna od prvih žena u regiji koje su otvoreno progovorile o ovim temama, čime je postala glasnogovornica žrtava i uzor mnogim drugim ženama koje su se osjećale nemoćno. Ovaj hrabri čin uvelike je oblikovao njezinu javnu sliku, a osim što je poznata po svojim glumačkim talentima, stekla je i poštovanje zbog svog angažmana u borbi protiv nasilja.

Milena Radulović kao Irina u seriji 'Ožiljak'

U seriji Ožiljak, Milena Radulović tumači lik Irine, žene koja je izgubila roditelje i sestru zbog mafijaškog nasilja. Nakon što je doživjela strašnu tragediju, Irina se zaklela na osvetu i provela 15 godina trenirajući u divljini Balkana kako bi se osvetila onima koji su uništili njezin život. Irina je snažna, odlučna, no istovremeno ranjiva i emotivna, što čini njezin lik izuzetno kompleksnim i dubokim. Milena je savršeno uhvatila tu unutarnju borbu, balansirajući snagu i nježnost koju Irina mora posjedovati kako bi se nosila s tugom i gubitkom. Ožiljak nije samo serija o osveti, već i o ljubavi, obitelji i unutarnjoj borbi.

Milena Radulović, uz iznimnu glumačku izvedbu, daje život liku koji je emotivno i psihološki izazovan. U Ožiljku ona ponovno pokazuje svoju svestranost, prelazeći granice žanrova i donoseći ulogu koja će vas se dojmiti. Voyo premijeru serije Ožiljak pratite samo na platformi Voyo!