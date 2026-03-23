Love Island: All Stars se vratio – sve što trebate znati o najdramatičnijoj sezoni do sada

Foto: voyo

Kišni dani postali su znatno vedriji za sve obožavatelje reality televizije, jer se na male ekrane vratio omiljeni show 'Love Island' u svom 'All Stars' izdanju.

23.3.2026.
13:55
Hot.hr
Treća sezona 'Love Island: All stars' ponovno je okupila neke od najupečatljivijih natjecatelja iz prethodnih godina, pružajući im novu priliku za pronalazak ljubavi u raskošnoj vili u Južnoj Africi. No, ova sezona donosi više od poznatih lica – produkcija je pripremila brojne preokrete koji jamče šest tjedana vrhunske drame i zabave.

Tko se ponovno bori za ljubav?

U vilu se vratila pomno odabrana postava veterana, uključujući pobjednice prijašnjih sezona poput Millie Court (sezona 7) i Jess Harding (sezona 10). Uz njih, svoju sreću ponovno traže i Whitney Adebayo, Shaq Muhammad te Jack Keating, sin slavnog pjevača Ronana Keatinga. Početnu postavu čini dvanaest poznatih imena, no kao i uvijek, dolazak novih 'bombshell' natjecatelja. Već od prvog tjedna bilo je jasno da stare povijesti i nova privlačnost stvaraju eksplozivan koktel emocija.

Najveći preokret dosad – američka invazija

Kako bi dodatno začinili igru, producenti su ove godine uveli pravilo koje je promijenilo sve. Po prvi put u povijesti britanske verzije, u natjecanje je ušlo šest zvijezda iz američkog izdanja showa, 'Love Island USA',  koji su smješteni u zasebnu 'Vilu USA' s jednim ciljem: zavesti britanske natjecatelje i pokušati ih preoteti njihovim partnerima. Ovaj potez unio je potpuno novu razinu napetosti i nepredvidivosti, tjerajući otočane da preispitaju svoju lojalnost i testiraju čvrstoću svojih veza.

Kroz sve izazove, ljubavne trokute i teške odluke natjecatelje vodi omiljena voditeljica Maya Jama, dok prepoznatljivi glas naratora Iaina Stirlinga dodaje dozu humora svakoj situaciji. S nagradnim fondom od 50.000 funti za pobjednički par i nikad više preokreta, treća sezona 'Love Island: All Stars' bez sumnje je događaj koji ljubitelji realityja ne smiju propustiti. Od danas treću sezonu možeš pratiti na platformi Voyo.

