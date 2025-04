Ljubav je u detaljima - i tiramisuu: 'Nadao sam se kolaču, kako me poznaje…'

Danas su muževi u "Braku na prvu" testirali svoju snalažljivost u šumi dok su njihove supruge uživale u trenucima opuštanja, a potom takve prekrasne navečer dočekale svoje supružnike…

Na putu do šume Manuel je Hrvoju i Marku približio kako izgleda njegov odnos s Emom te im otkrio da on sve koči jer ona nije njegov tip. Marko je pričao kako ga je iznenadilo što bi Irma oprostila prevaru i rekla da bi mogla biti u otvorenoj vezi, no ekipa u kombiju se nikako ne slaže s tim.

'Doris bi te pojela'

U drugom kombiju Franjo, Simon i Igor pričali su s kim bi bili od svih dama u showu.

"Doris bi te pojela", govorio je Igor Franji jer se on dvoumio između Irme i nje. Igor je nastavio pričati kako mu u njihovu odnosu najviše smeta što im Doris ne da priliku i čudi se što je uopće došla u "Brak na prvu".

"Ili je gluma ili igra igru", smatra Igor i kaže da on više neće igrati tu igru.

Test snalažljivosti

Kad su stigli na odredište, prvo su trebali pronaći hranu pa su se podijelili u dva tima, dobili karte i kompas.

"Ja sam geodetske struke, valjda ću se snaći, a Simon je bio u izviđačima", rekao je Franjo, a i Marko i Hrvoje dobro se snalaze u šumi.

"Još kao klinac išao sam na planinu i tad su se koristile samo karte, godovi i markacije na drveću", objasnio je Marko. Dečki su brzo pokupili zeca, na drugoj točki uzeli kruh, a na jednoj povrće - a snalažljiva je bila i druga ekipa pa je na redu bilo kuhanje.

Djevojke uživale u danu

Djevojke su dobile proizvode za uljepšavanje da bi uživale u svom danu, a kada im se muževi vrate, odradit će photo session.

"Iskreno se nadam da će moj muž biti umoran", rekla je Doris, a Silvija također nije bila pretjerano oduševljena jer je planirala praviti kolač. Odjenule su se u ogrtače koje su dobile s proizvodima i potom se bacile na uljepšavanje.

Irma je rekla da je koristila botoks, a Ema smatra da je premlada za to.

"Koristim botoks, filere, što god je potrebno da se ljepše osjećam. Genetika me prerano postarala pa se poslužim takvim alatima za uljepšavanje", rekla je Kristina.

"Ja koristim samo kokosovo ulje za sve", rekla je Jennette.

Prvi su zadatke obavili Marko, Manuel i Hrvoje pa su oni odlučili da će za ručak biti pečeno meso dok će drugi tim hranu pripremati u kotliću. Drugi je zadatak bio da trebaju skupiti suho drvo i kamen od kojeg će napraviti ognjište.

"Znam skupljati, cijepati i slagati drva, ali paliti vatru na kremen - ne znam", rekao je Manuel dok Igor smatra da muškarci trebaju znati te stvari.

'Igor voli kratko...'

Doris je s Kristinom gledala u kakvoj će haljini dočekati Franju, a i ostale su djevojke razmišljale kako će dočekati muževe.

"Igor voli kratko, samo da se noge vide. Njemu je seksi kad je netko gol", rekla je Doris, uvjerena da će njemu biti drago što god ona odabere.

"Hrvoju mora biti pun paket da bi mu netko bio privlačan, on je kompleksna osoba kao i ja", rekla je Silvija.

I dok se ostatak ekipe bavio kuhanjem, Marko i Manuel otišli su po vodu, a potom su trebali odraditi još jedan zadatak - napraviti šatore u kojima će prespavati.

"Meni je ovaj dan super, barem smo se družili, a tko će pobijediti, apsolutno svejedno, bitno da smo na zraku i da smo se maknuli malo jer nam treba odmor za um, mozak, dušu i tijelo…", rekao je Simon.

Dečki su se okušali i streličarstvu, a za pobjednika dana instruktori su odabrali Simona jer se sjajno snašao u orijentaciji, traženju i pripremanju hrane, a za nagradu je dobio sjekiru. "Bilo mi je odlično družiti se s muškima, ali se isto veselim vidjeti što su naše žene pripremile za nas dok nas nije bilo", rekao je Hrvoje.

Supruzi očarani djevojkama

Sređene i prekrasne, žene su dočekale svoje muževe - Hrvoje je pohvalio Silvijin izgled, a Simon je Jeannette poklonio sjekiru koju je osvojio!

"Ovo je najbolji poklon koji sam dobila u životu!", rekla je oduševljeno, a potom ju je Simon fotografirao. Franjo je također pohvalio Kristinin izgled, malo su se fotografirali, a i Igor je bio zadovoljan kako se Doris uredila. Irma je pripremila ugođaj sa svijećama da bi bilo lakše odraditi zadatak, a Manuel je bio presretan što mu je Ema napravila i večeru.

Iako mu je lijepo živjeti s Emom, ne može zamisliti da mu je to svakodnevica dok ona kaže: "Ne bi mi bio problem živjeti s Manuelom na neko dulje vrijeme, dečko je u redu." Hrvoje je dobro reagirao na zadatak s photo sessionom tako da je Silvija bila baš zadovoljna, a potom ga je oduševila kolačem koji je napravila.

"Tome sam se nadao! Rekao sam dečkima kako bi mi sad jedino odgovarao kolač. Kako me poznaje…", rekao je sretan Hrvoje koji je dobio i kolač koji je želio - tiramisu.

Kad je Igor snimio Doris, ona je tražila striptiz, što njemu nije teško palo.

"Jedno dva, tri puta radio sam striptiz tako da mi to nije problem", otkrio je, a Doris je baš nasmijala i zabavila. Tko će se zbližiti, a koji par ne vidi pomak u svom odnosu - ne propustite pogledati od ponedjeljka do četvrtka na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na platformi Voyo.

