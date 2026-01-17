Leona Paraminski, Tarik Filipović i Goran Navojec u novoj sezoni renomirane serije

Jedna od najhvaljenijih regionalnih krimi-serija posljednjih godina nastavlja svoju priču. Drugu sezonu serije Kotlina gledajte na Voyo, gdje stiže osam novih epizoda koje donose još mračniju atmosferu, složeniju radnju i snažne glumačke izvedbe. Nova sezona nastavlja se godinu dana nakon događaja iz prve, a istraga novog slučaja vodi gledatelje iz Sarajeva prema Zenici, otvarajući niz društvenih i moralnih pitanja.

Foto: Voyo

Posebnu pažnju privlače nova glumačka imena – Leona Paraminski, Tarik Filipović i Goran Navojec, koji se pridružuju već poznatoj ekipi i dodatno pojačavaju glumačku snagu serije. Njihovi likovi donose nove odnose, konflikte i dinamiku koja dodatno produbljuje ionako kompleksnu priču. Drugu sezonu Kotline gledajte na Voyo i otkrijte kako novi likovi mijenjaju tijek istrage.

Foto: Voyo

Oskarovac Danis Tanović ponovno iza kamere

Seriju Kotlina režira Danis Tanović, dobitnik Oscara za film Ničija zemlja i jedan od najvažnijih autora s ovih prostora. Njegov prepoznatljiv stil, fokus na društvenu stvarnost i snažnu psihologiju likova i u drugoj sezoni daje seriji posebnu težinu i autentičnost. Tanović i ovoga puta ne nudi laka rješenja, već gledatelje suočava s pitanjima odgovornosti, krivnje i sustava u kojem istina rijetko izlazi na vidjelo. Uz Feđu Štukana i Borisa Lera, proširena glumačka postava i nova priča čine drugu sezonu još ambicioznijom i relevantnijom.

Foto: Voyo

