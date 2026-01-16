Oskarovac Danis Tanović potpisuje povratak serije Kotlina: druga sezona na Voyo

Jedna od najintrigantnijih regionalnih krimi-serija posljednjih godina vraća se s novim nastavcima. Drugu sezonu serije Kotlina gledajte na Voyo, platformi koja donosi najkvalitetnije domaće i regionalne naslove. Nakon snažne prve sezone, Kotlina nastavlja istraživati tamne slojeve društva, moralne dileme i granice pravde – još mračnije, slojevitije i napetije nego prije.

Radnja druge sezone smještena je godinu dana nakon događaja iz prve, a novi slučaj vodi gledatelje iz Sarajeva prema Zenici. Istraga naizgled jednostavne smrti brzo se pretvara u kompleksnu priču o sustavu, odgovornosti i ljudskim slabostima.

Mračna krimi-drama s jakim autorskim potpisom

Redatelj serije Kotlina je Danis Tanović, jedan od najcjenjenijih autora s ovih prostora i dobitnik Oscara za film Ničija zemlja. Tanović je međunarodno priznato ime, poznato po društveno angažiranim pričama, snažnim likovima i realističnom pristupu temama koje ne ostavljaju gledatelja ravnodušnim. Upravo taj autorski pečat daje Kotlini posebnu težinu i izdvaja je od klasičnih kriminalističkih serija.

Druga sezona donosi osam novih epizoda, bogatiju glumačku postavu i još dublji fokus na društvene probleme, korupciju i osobne lomove glavnih likova. Atmosfera ostaje napeta i sumorna, a priča se razvija sporije, ali intenzivnije, ostavljajući snažan dojam dugo nakon gledanja.

Ako ste voljeli prvu sezonu ili tražite kvalitetnu krimi-seriju s ozbiljnom pričom i jakom režijom, drugu sezonu Kotline gledajte na Voyo.

