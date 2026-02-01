Jedna od najboljih serija regije stigla na Voyo: Zašto su 'Rode' i danas kultni fenomen

Priča o prijateljstvu, snovima i surovosti života ispričana kroz galeriju nezaboravnih likova postala je dio popularne kulture, a njezine replike i danas se citiraju. Za sve one koji su je voljeli, ali i za nove generacije koje je tek trebaju otkriti, stigla je sjajna vijest: seriju "Vratit će se rode" možete gledati odmah na platformi Voyo.

Od beogradskog asfalta do banatske ravnice

Radnja serije prati dvojicu najboljih prijatelja, Predraga Švabića zvanog Švaba (Nikola Đuričko) i Aleksandra Vrancova Eksera (Dragan Bjelogrlić), sitne prevarante s beogradskog asfalta koji preživljavaju preprodajući ukradene parfeme i sumnjivu robu. Kada se zbog duga nađu na meti lokalnog moćnika, spas pronalaze u neočekivanom nasljedstvu: Švabina majka naslijedila je trošnu kuću u zabačenom banatskom selu Baranda.

Foto: Rtl

Njihov plan je jednostavan: prodati kuću, vratiti dug i nastaviti po starom. No, dolaskom u Barandu, njihov se svijet sudara sa živopisnim, osebujnim i često tragikomičnim mještanima. Umjesto brze zarade, Švaba i Ekser postaju dio seoske svakodnevice, a serija se pretvara u dirljivu i duhovitu priču o potrazi za boljim životom, isprepletenu mentalitetom koji spaja humor i tugu na jedinstven način. Scenarij, koji potpisuju Nikola Pejaković i Ranko Božić, odlikuje se nevjerojatno životnim dijalozima i situacijama koje su istovremeno smiješne do suza i duboko potresne.

Foto: Rtl

Glumačka ekipa za pamćenje

Jedan od ključnih razloga zašto su "Rode" ostavile tako dubok trag jest nevjerojatna glumačka postava, koja je okupila samu kremu regionalnog glumišta. Kemija između Nikole Đurička i Dragana Bjelogrlića u glavnim ulogama je besprijekorna, no ono što seriju podiže na višu razinu su sporedni likovi koji su postali ikone. Srđan Žika Todorović ostvario je jednu od svojih najpamtljivijih uloga kao Dule Pacov, lokalni gangster s vlastitim moralnim kodeksom, dok je Bojan Dimitrijević kao Pikac stvorio jedan od najvoljenijih tragičnih likova u povijesti domaće televizije.

Foto: Rtl

Uz njih, u seriji briljiraju i velikani poput Mire Banjac, Branimira Brstine, Mirjane Karanović, Nikole Koje, Borisa Komnenića, Vesne Trivalić te pokojnih Nebojše Glogovca i Mire Furlan. Svaki od njih udahnuo je život likovima koji su publici postali stvarni i bliski, a njihove izvedbe i danas se smatraju nenadmašnima.

Foto: Rtl

Fenomen koji je od sela napravio Hollywood

Snimanje serije pratilo je mnoštvo zanimljivosti koje su dodatno doprinijele njezinom kultnom statusu. Maleno selo Baranda zahvaljujući seriji postalo je poznato diljem regije, a Dragan Bjelogrlić ondje je kasnije izgradio i pravi filmski studio, pretvorivši ga u "banatski Hollywood".

Foto: Rtl

Posebno je zanimljiva priča o liku Pikca. Glumac Bojan Dimitrijević bio je predviđen za samo jednu scenu, no toliko je oduševio redatelja Gorana Gajića i ostatak ekipe da su scenaristi neprestano dopisivali njegove scene, pretvorivši ga u srce serije. Njegova izvedba bila je toliko uvjerljiva da je i sam glumac priznao: "Mnogi su mislili da ja ni ne glumim, da sam ja on." S druge strane, Nikola Đuričko i danas ističe kako ga ljudi na ulici najčešće prepoznaju upravo kao Švabu, što svjedoči o dubokoj povezanosti publike s likovima. Cjelokupni dojam zaokružuje i legendarni soundtrack koji potpisuje Saša Lošić, čija je naslovna pjesma postala hit za sva vremena.

"Vratit će se rode" puno je više od obične serije; to je gorka komedija o životu, prijateljstvu i vječnoj nadi u bolje sutra. Ako ste je propustili, sada je idealna prilika da nadoknadite gradivo. A ako ste je već gledali, znate da je ponovni susret s Ekserom, Švabom i ekipom iz Barande poput povratka kući. "Vratit će se rode" gledaj na platformi Voyo.