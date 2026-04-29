Izdaja, laži i slavna lica: Britanski show 'Celebrity Traitors' stigao na Voyo

Izdaja, laži i slavna lica: Britanski show 'Celebrity Traitors' stigao na Voyo
Foto: Voyo

U zabačenom škotskom dvorcu, devetnaest poznatih osoba iz svijeta glume, komedije, sporta i glazbe okupilo se radi naizgled nevinog cilja: osvojiti do 100.000 funti za dobrotvorne svrhe.

29.4.2026.
9:47
Hot.hr
No, ono što slijedi je jedna od najnapetijih psiholoških igara na televiziji. Planetarno popularni reality show 'The Traitors' u svom britanskom celebrity izdanju stigao je i u Hrvatsku, a od danas je dostupan na platformi Voyo. Pripremite se za svijet obmana, sumnji i savezništava gdje nitko nije siguran i svatko može biti izdajnik.

Zvjezdana postava u borbi živaca

Voditeljica Claudia Winkleman na samom početku potajno odabire troje natjecatelja koji postaju 'Izdajnici', dok svi ostali ostaju 'Vjerni'. Cilj Izdajnika je eliminirati Vjerne i na kraju podijeliti sav novac, dok je zadatak Vjernih otkriti i izbaciti sve Izdajnike prije nego što bude prekasno.

Postava prve sezone uključuje neka od najvećih imena britanske scene. Među njima su legendarni glumac, pisac i komičar Stephen Fry, voditelj i komičar Alan Carr, televizijska ikona Jonathan Ross te olimpijski pobjednik u skokovima u vodu Tom Daley. Pridružuju im se i velška pjevačka zvijezda Charlotte Church, pjevačica Paloma Faith, sportska novinarka Clare Balding te glumac i komičar Nick Mohammed, poznat po ulozi u seriji 'Ted Lasso'. Svatko od njih unosi jedinstvenu taktiku u igru, no nitko nije spreman na emocionalni pritisak koji ih čeka.

Prijateljstva na kušnji i zakulisne drame

Ono što 'Celebrity Traitors UK' čini toliko privlačnim nisu samo napeti zadaci i večernja izbacivanja za okruglim stolom, već stvarne drame i slomljena prijateljstva. Već u prvoj epizodi, komičar Alan Carr, kao jedan od Izdajnika, donosi šokantnu odluku i 'ubija' svoju najbolju prijateljicu u stvarnom životu. Njezin bijes i osjećaj izdaje postali su jedna od glavnih tema sezone. 'Bila sam mu prijateljica...', izjavila je Faith kasnije, dok se Carr branio riječima: 'Pa show se zove 'Izdajnici'! Što je očekivala?'.

To je bio samo početak. Komičarka Lucy Beaumont osjećala se 'istinski povrijeđeno' kada ju je izdala pjevačica Cat Burns, s kojom se zbližila u dvorcu. Napetost se osjetila i između voditelja Jonathana Rossa i glumice Ruth Codd, nakon što je prekršio njihov dogovor o savezu, a zatim je iste noći eliminirao iz igre.

Iako većih skandala nije bilo, sezona nije prošla bez kontroverzi. Finale je greškom objavljeno 24 sata ranije na streaming servisima u Kanadi i na Novom Zelandu, a Jonathan Ross je priznao da je dobio opomenu od BBC-ja jer je u svom podcastu pričao o stvarima koje su izbačene u montaži.

Maestralna igra obmane

Tijekom devet napetih epizoda, Vjerni su se pokazali kao jedna od najneuspješnijih grupa u povijesti britanske franšize, često izbacujući vlastite ljude i ostavljajući Izdajnike da neometano nastave svoju igru. Pobjednik prve sezone na kraju je bio komičar Alan Carr, koji je kao Izdajnik uspio nadmudriti sve preostale Vjerne i osvojiti 87.500 funti za humanitarnu udrugu koja pomaže djeci oboljeloj od neuroblastoma. Njegova pobjeda i emotivno priznanje na samom kraju okarakterizirani su kao maestralan primjer psihološke igre.

Ako ste ljubitelj napetih reality formata, 'Celebrity Traitors UK' je emisija koju ne smijete propustiti. Svi obrati, laži i neočekivani savezi čekaju vas na platformi Voyo.

