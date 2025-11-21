Hrvat zaprosio svoju djevojku u reality showu: Neočekivani trenutak u 'Founder Games'

'Founder Games' je uzbudljiv reality show koji okuplja poduzetnike, čiji je cilj pružiti pobjednicima priliku za ostvarenje svojih poslovnih ideja uz potporu investicija u iznosu od 300 000 eura. U 10 epizoda koje možete pogledati na platformi Voyo, natjecatelji prolaze kroz razne izazove i testove koji testiraju njihove sposobnosti kao vođe, inovativce i poduzetnike.

Romantična prosidba na snimanju relityja

Jedan od najljepših trenutaka prve sezone 'Founder Games' dogodio se kada je Bruno Orsanić, partner hrvatskog startupa Lexi, zaprosio svoju djevojku tijekom snimanja programa. Neočekivana prosidba, uslijed koje su svi u studiju bili dirnuti, postala je jedan od najzapaženijih dijelova showa. Taj emotivni trenutak nije samo obilježio Brunu i njegovu djevojku, već i cijeli tim, koji je svjedočio ljubavi u samom središtu poslovne dinamike.

Foto: Voyo

Uz Brunu se u showu 'Founder Games' natjecao još jedan Hrvat - Nevio Burić. On je stigao na sam prag finala. Njegov startaup zove se Daidream i cilj mu je oplemeniti djeci vrijeme pred ekranom. Tako su dvojica Hrvata, izabranih između 200 prijavljenih startupova u prvih 20, uspjela predstaviti svoje ideje pred međunarodnom publikom i stručnim žirijem. Nagradu od 300 000 eura i put u Silicijsku dolinu nisu osvojili, ali jesu vrijedno iskustvo, a Bruno se ostvario i u svom privatnom životu - zarukama.

Foto: Voyo

