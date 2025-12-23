Holivudska je zvijezda, u braku je s kolegicom iz Zagreba, a u seriji 'Ožiljak' igra mafijaša Borisa! Stefan Kapičić briljira u svakom projektu kojeg se dohvati

Nove dvije epizode hit serije 'Ožiljak' stižu premijerno na platformu Voyo u petak i subotu. Regionalna glumica Milena Radulović briljira u seriji, a uz nju, u 'Ožiljku' su se našla i ostala poznata regionalna imena poput Stefana Kapičića, Mladena Sovilja i Gorana Šušljika.

Stefan Kapičić, dobro poznato glumačko ime u regiji, ali i svijetu, u seriji 'Ožiljak' igra Borisa, opasnog mafijaša koji stoji iza ubojstva Irinine (Milena Radulović) voljene sestre.

Foto: Serija Ožiljak/voyo

Nakon što su proteklog vikenda premijerno prikazane prve dvije epizode, u petak i subotu na platformi Voyo gledatelje očekuju dvije nove epizode serije koja je oduševila gledatelje diljem Europe.

Uspjehe niže na svim poljima

Irina ne gubi vrijeme pa zaprosi Simóna, sve kako bi se mogla zaposliti u Španjolskoj. No, ne planira raditi bilo gdje, već u Borisovu restoranu, čovjeku koji stoji iza ubojstva njezine sestre. Dok je Simón zaslijepljen ljubavlju prema Irini, ona kuje plan kako stati na kraj ruskoj mafiji, koja joj je oduzela sve.

Stefan Kapičić jedno je od najvećih glumačkih imena s ovih prostora, dobro poznat i domaćoj publici po ulogama u nizu serija i filmova regionalne produkcije. U svojoj sjajnoj karijeri bilježi više od sto uloga u filmovima, serijama i kazalištu, a posebno treba istaknuti ulogu Colossusa u 'Deadpool' franšizi. Kapičić u karijeri niže izvrsne uloge u uracima najviših produkcijskih standarda, a 'Ožiljak' potvrđuje to pravilo.

Uz uspješnu umjetničku priču, Kapičić je i privatno sretan i ispunjen pa sa svojom suprugom i kolegicom Ivanom Horvat ima dvoje djece. Obiteljsko gnijezdo svili su u Americi, no projekti ih vode diljem svijeta. Seriju 'Ožiljak' tako je snimao u Srbiji i Španjolskoj, s ekipom koja stoji iza svjetskog hita 'La Casa de Papel'.

Nove epizode serije 'Ožiljak' ne propustite u petak i subotu na platformi Voyo.

