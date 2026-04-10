'Emilia Pérez': Oscarom nominirani mjuzikl o transrodnom narko-bosu koji je zaludio publiku

Na papiru je ideja za film zvučala kao recept za katastrofu, a u stvarnosti je postalo jedan od najhvaljenijih i najnagrađivanijih filmova godine. Film francuskog redatelja Jacquesa Audiarda, poznatog po mračnim dramama poput Proroka i Hrđe i kosti, od svoje je svjetske premijere u Cannesu postao globalni fenomen. Publika je film ispratila devetominutnim ovacijama, a zvijezde filma, Selena Gomez, Zoe Saldaña i Karla Sofía Gascón, nisu mogle sakriti suze. Taj je trenutak bio samo početak trijumfalnog pohoda koji je kulminirao brojnim nagradama i nominacijama, potvrđujući da je Audiard stvorio nešto doista posebno.

Neobična priča o transformaciji i iskupljenju

Radnja prati Ritu Moru Castro (Zoe Saldaña), talentiranu odvjetnicu koja je frustrirana jer svoj talent troši braneći kriminalce umjesto da se bori za pravdu. Njezin život se okreće naglavačke kada dobije ponudu koju ne može odbiti. Unajmljuje je zloglasni vođa kartela Juan 'Manitas' Del Monte (Karla Sofía Gascón) s nevjerojatnim planom: želi napustiti svijet kriminala, lažirati smrt i podvrgnuti se operaciji kako bi postao žena koja je oduvijek želio biti - Emilia Pérez.

Ritina zadaća je organizirati cijeli proces, uključujući preseljenje Manitasove supruge Jessi (Selena Gomez) i njihove djece u Švicarsku, koji ne znaju ništa o njegovoj transformaciji. Godinama kasnije, Emilia se vraća u Meksiko i ponovno ulazi u živote svoje obitelji, pretvarajući se da je Manitasova davno izgubljena rođakinja. Istovremeno, novcem stečenim kriminalom, osniva organizaciju koja pomaže obiteljima žrtava kartelskog nasilja, pokušavajući se tako iskupiti za grijehe iz prošlosti.

Mješavina žanrova koja prkosi pravilima

Ono što Emiliju Pérez čini jedinstvenom jest hrabro miješanje naizgled nespojivih žanrova. To je istovremeno napeti kriminalistički triler, dirljiva drama, crna komedija i raskošni mjuzikl. Sam redatelj Audiard opisao je film kao 'operetu u četiri čina', gdje likovi svoje najdublje strahove i želje izražavaju kroz šesnaest originalnih pjesama koje su skladali francuska pjevačica Camille i Clément Ducol.

Glazbeni brojevi nisu samo ukras, već ključni dio naracije koji brutalnost svijeta kartela suprotstavlja s emocionalnom ranjivošću likova. Kritičari su film opisali kao spoj Almodóvarovog humora, telenovele i socijalnog realizma, stvarajući jedinstveno filmsko iskustvo koje je istovremeno dirljivo, šokantno i zabavno.

Zvjezdana postava i povijesni uspjeh

Uspjeh filma nezamisliv je bez fenomenalne glumačke postave. Zoe Saldaña ostvarila je jednu od najboljih uloga karijere, a Selena Gomez briljira kao žena čiji se svijet dvaput ruši. Ipak, srce filma je Karla Sofía Gascón, koja je za ulogu Emilije osvojila nagradu za najbolju glumicu u Cannesu (koju je podijelila sa Saldañom, Gomez i Adrianom Paz). Time je postala prva transrodna glumica koja je osvojila ovu prestižnu nagradu. Nakon Cannesa, film je nastavio nizati uspjehe. Osvojio je četiri Zlatna globusa, uključujući onaj za najbolji film u kategoriji mjuzikla ili komedije, a bio je i apsolutni predvodnik na dodjeli Oscara s čak 13 nominacija, gdje je Saldaña potvrdila svoj trijumf osvojivši kipić za najbolju sporednu žensku ulogu.

Emilia Pérez je hrabar, nekonvencionalan i duboko emotivan film koji dokazuje da se najbolje priče često kriju tamo gdje ih najmanje očekujemo. Svojom originalnošću i beskompromisnom vizijom, ovo je ostvarenje koje se ne propušta.