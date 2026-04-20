Ekskluzivno za RTL.hr: Anastasia i Petar prvi put bez zadrške o vezi

Petar i Anastasija otkrili su u 'Savršenom podcastu' kako su izgledali njihovi prvi mjeseci nakon snimanja, ali i kako danas funkcioniraju daleko od kamera. Nakon završetka showa, uslijedilo je razdoblje potpune tajnosti. Zbog pravila produkcije, svoju vezu nisu smjeli otkriti javnosti, pa su vrijeme provodili zajedno – od Zadra, preko Kragujevca do Zagreba.

'Bili smo zatvoreni kao kanarinci', slikovito je opisao Petar, dok je Anastasia to razdoblje usporedila s karantenom. Ipak, priznaju da ih je upravo to iskustvo dodatno povezalo. 'Meni je jako značilo da to gledam s njime, da mi sve objasni. Cijelo to emitiranje mi onda nije bio problem', rekla je Anastasija za RTL.hr.

Foto: RTL Promo

Iako danas djeluju skladno, njihov put nije bio jednostavan. Anastasia je isprva razvijala odnos s Karlom, no kako kaže, među njima je postojala 'velika odbojnost'. Susret s Petrom sve je promijenio. 'Shvatila sam da je to jako velika razlika kako se ja osjećam s Petrom, a kako s Karlom. Tada više nije bilo dvojbe', objasnila je.

Foto: RTL.hr

Petar, s druge strane, nije očekivao ljubav. 'Zapravo, ona mi se sviđala od početka, ali ja to možda nisam htio sebi priznati. Odvijalo se na neki jako prirodan način', priznao je. Jedan od izazova bila je i dinamika s ostalim kandidatkinjama, posebno s Anastasijinom prijateljicom Nušom. 'Osjećala sam se krivo zbog prijateljice i zbog situacije, ali nakon nekog vremena shvatiš da bi bilo glupo da ignoriramo to što osjećamo radi nekog drugog', iskreno je rekla Anastasia.

Foto: RTL.hr

Dotaknuli su se i kontroverznog trenutka – Petrovog poljupca s Monikom pred kraj showa. 'Koliko god toksično zvučalo, taj poljubac je bio zadnji korak da potvrdimo ima li tu ičega', objasnio je Petar, dodajući da mu je upravo to učvrstilo odluku.

Danas žive zajedno i grade odnos izvan reflektora. Njihova svakodnevica uključuje sitne svađe – poput one oko igrica – ali i zajednička putovanja, među kojima izdvajaju Maltu. Unatoč pažnji javnosti, ističu da žele ići polako. 'Jako dugo smo čekali da malo udahnemo od svega i ne želimo se zaletjeti. Idemo korak po korak, sve će ići prirodno', zaključila je Anastasia.

Cijeli razgovor pogledajte već sad u 'Savršenom podcastu' na platformi Voyo.

