Drama i suze na prvom individualnom vaganju: Favorit napušta 'Život na vagi'?

Prvo individualno vaganje u novoj sezoni 'Života na vagi', koje možete gledati odmah na platformi Voyo, donosi velike emocije i teške odluke. Raspuštanjem timova, pravila igre postala su surovija, a s njima stiže i slomljeno prijateljstvo te dramatična eliminacija jednog od najjačih natjecatelja. Iako rezultat vaganja nije presudio, međuljudski odnosi jesu. Eliminacija je došla kao hladan tuš, potpuni šok za mnoge kandidate. Je li se takvo što moglo predvidjeti i preduhitriti?

Foto: Voyo

Prijateljstvo ili strategija? Kandidati Života na vagi' pred teškom odlukom

Tijekom večeri, napetost je na vrhuncu. Pojedinci su odličnim rezultatom na vagi uspjeli osigurati svoj ostanak u showu dok je kandidat s minimalnim postotkom završio na dnu ljestvice. To je trenutak kada nova pravila vrijede i kada se igra mijenja. Trenutak glasanja stavio je pred kandidate težak izbor. Neki su se odlučili sačuvati prijateljstvo koje su gradili od početka showa dok su drugi šokirali svojim odlukama.

Foto: Voyo

"Zelena linija" spašavala je samo najboljeg, a on je bio moj prijatelj, s njim sam od početka i to je ime koje ne mogu, ne mogu napisati, izjavila je kandidatkinja 'Života na vagi'. Njezina odluka svjedoči da, unatoč takmičarskoj borbi, ljudski odnosi ostaju na prvome mjestu.

Strateška odluka - prilika za rješavanje rivala u 'Životu na vagi' nije propuštena

Dok je jedna kandidatkinja slušala srce, ostali su se odlučili za hladnu strategiju. Iskoristili su priliku da eliminiraju svog najvećeg rivala. A neki su imali i malo drukčije razloge zbog kojih su poželjeli izbaciti svog suigrača iz showa.

"Ovdje sam da igram za sebe i ako želim napredovati, moram se riješiti konkurencije", izjavio je jedan od kandidata, jasno objašnjavajući da je njegova odluka bila isključivo strateška.

Foto: Voyo

Odlazi s dignitetom: 'Igrali smo igru života'

"Znam da sam bio prijetnja, svi smo tu da bismo pobijedili, i tako to ide. Igramo igru života, svaki na svoj način", prihvatio je sve sa smiješkom prvi glasovima eliminirani kandidat showa "Život na vagi". No, krije li taj smiješak neke zamjerke i razočaranje? Natjecanje je postalo nemilosrdno, a već prve eliminacije pokazale su da nitko nije zaštićen, pa ni oni koji su slovili za favorite.

Foto: Voyo

Novu epizodu "Života na vagi" gledajte prije svih na platformi Voyo te od ponedjeljka do petka na RTL-u.