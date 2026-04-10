Došljaci iz prošlosti: Vikinzi i ljudi iz kamenog doba u modernom Oslu

Norveška serija 'Došljaci iz prošlosti', nudi fascinantan odgovor na to pitanje. U Oslu se počinje događati neobjašnjiv fenomen: snažni bljeskovi svjetlosti u moru dovode ljude iz tri različita povijesna razdoblja - kamenog doba, vikinškog doba i kasnog 19. stoljeća. Bez sjećanja kako su dospjeli u 21. stoljeće, ovi pridošlice moraju pronaći svoje mjesto u društvu koje ih istovremeno fascinira i odbacuje.

Više od obične kriminalističke priče

Na prvi pogled, serija slijedi poznatu formulu nordijskog noira. Radnja prati Larsa Haalanda, problematičnog policijskog detektiva, koji dobiva novu partnericu Alfhildr Enginsdottir, bivšu ratnicu i prvu policajku vikinškog podrijetla u Norveškoj. Njihov prvi zajednički slučaj, ubojstvo žene s tetovažama iz kamenog doba, služi kao pokretač radnje.

Međutim, kriminalistička istraga samo je okvir za puno dublju priču. Kreatori serije, Anne Bjørnstad i Eilif Skodvin, koriste ovu znanstveno-fantastičnu premisu kao pametnu alegoriju za suvremene rasprave o imigraciji, integraciji i ksenofobiji. Serija vješto istražuje kako se društvo nosi s dolaskom 'drugih', prikazujući predrasude i izazove s kojima se pridošlice suočavaju. Priča je začinjena i solidnom dozom humora koji proizlazi iz kulturnih sudara. Tako, primjerice, moćni vikinški kralj Olaf Sveti u modernom svijetu postaje YouTube influencer koji se bori s učenjem vožnje i razumijevanjem koncepta DNK analize.

Fascinantna jezična rekonstrukcija

Jedan od najimpresivnijih aspekata serije je nevjerojatna posvećenost jezičnoj autentičnosti. Umjesto da svi likovi govore moderni norveški, kreatori su u suradnji s timom lingvista uložili ogroman trud u rekonstrukciju zaboravljenih jezika. Za vikinške likove rekonstruiran je stari nordijsk i kakvim se govorilo u 11. stoljeću. Budući da ne postoje zapisi o jeziku iz kamenog doba, stvoren je potpuno novi, 'mezolitski' jezik, temeljen na jezicima s područja Kavkaza.

Glumci su morali proći zahtjevnu obuku kako bi savladali ove jezike. Finska glumica Krista Kosonen, koja tumači Alfhildr, nije znala ni riječ norveškog kada je dobila ulogu, pa je istovremeno morala učiti i moderni norveški i stari nordijski. Za potrebe serije izmišljene su i nove riječi za moderne pojmove, pa je tako sušilo za kosu postalo 'vjetreni štap', a ogledalo 'zidno jezerce'.

Povijesne ličnosti u suvremenom kaosu

Serija se poigrava i sa stvarnim povijesnim ličnostima. Jedan od likova je Tore Hund, vikinški poglavica poznat po tome što je u bitci kod Stiklestada 1030. godine ubio kralja Olafa. U seriji je Hund degradiran na posao dostavljača na biciklu, što stvara komične, ali i gorke situacije koje ilustriraju gubitak statusa pridošlica. U drugoj sezoni priča postaje još kompleksnija, uvodeći misterij koji seže sve do viktorijanskog Londona i zloglasnog Jacka Trbosjeka.

'Došljaci iz prošlosti' su puno više od serije o putovanju kroz vrijeme. To je inteligentna, slojevita i zabavna drama koja spaja elemente kriminalistike, znanstvene fantastike i društvene satire kako bi postavila pitanja koja su i danas iznimno relevantna. Serija je dokaz da se visoki koncept može iskoristiti za promišljanje o identitetu, pripadnosti i načinu na koji prihvaćamo nepoznato. Od danas ovu seriju možeš gledati na platformi Voyo.